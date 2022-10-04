ارتفاع أسعار الفحم لمستويات قياسية بسبب أزمة الطاقة

كتبت - مروة الغول

ارتفعت أسعار الفحم في الولايات المتحدة الأمريكية لتتجاوز 200 دولار للطن للمرة الأولى على الإطلاق، مع تصاعد الطلب على الوقود الأحفوري بفعل نقص الطاقة وذلك وفقا لوكالة الأنباء العمانية .

وزادت أسعار التسليم الفوري للفحم في "سنترل أبالاتشي" إلى 95ر204 دولار للطن في الأسبوع الأخير من شهر سبتمبر الماضي، وهو أعلى مستوى منذ بدء رصد السجلات في عام 2005، بحسب بيانات صادرة عن إدارة معلومات الطاقة الأمريكية.

وأفادت وكالة "بلومبيرغ"، أن الفحم ما يزال مصدرًا رئيسًا لتشغيل محطات توليد الطاقة الأمريكية، وستؤدي الأسعار المرتفعة إلى زيادة الضغط على الأسر الأمريكية التي تكافح بالفعل مع فواتير الكهرباء الباهظة.

واستجابت أسعار أسهم شركات الفحم الأمريكية الكبرى بشكل إيجابي، فقد ارتفعت أسهم شركة "بيبودي" للطاقة بنسبة 5ر6% لتصل إلى 42ر26 دولار في تداولات وول ستريت يوم أمس، كما صعدت أسهم شركة "آرتش" بنسبة 4ر7 % لتصل إلى 41ر127 دولار.

وتشهد أسعار الفحم ارتفاعات في الفترة الماضية، مع معاناة الاقتصادات العالمية من نقص الطاقة بالمقارنة مع الطلب المتزايد في أعقاب التعافي من تداعيات جائحة "كوفيد-19" بالإضافة إلى تصاعد الأزمة الروسية الأوكرانية.