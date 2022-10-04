ارتفاع أسعار الذهب 15جنيها.. وعيار 21 يسجل 1100 جنيه للجرام

كتب إسلام سعيد

فتح سوق الذهب تداولاته اليوم الثلاثاء على ارتفاع ملحوظ بـ 15 جنيها للجرام بعد هبوط بأكثر من 30 جنيها في تعاملات أمس الاثنين، وسجل جرام الذهب عيار 21 وهو الأكثر مبيعا في مصر 1100 جنيه بدون مصنعية.

وسجل عيار 21 ما قيمته 1100 جنيه، ويبلغ سعر عيار 24 ما قيمته 1257 جنيها، وبلغ سعر عيار 18ما قيمته 943 جنيها، وسجل سعر عيار 14 ما قيمته 730 جنيها، والجنيه الذهب 8800 جنيها.

أعلنت الشعبة العامة للذهب والمجوهرات أمس ارتفاع حجم المعروض بالسوق المحلي من الذهب بما ينعكس علي الأسعار بالأسواق وانخفاض ملحوظ منذ بداية التعاملات ليفقد الذهب 13 جنيها بعد هبوط بحوالي 20 جنيها ليصل إجمالي الهبوط 33 جنيها للجرام

تطورات أسعار الذهب عالمياً

ارتفعت أسعار الذهب في ختام تعاملات الأسبوع، مسجلة مكاسب أسبوعية، إذ تجاهلت المخاوف المتعلقة بالتضخم في أوروبا والولايات المتحدة، وتزامناً مع خسائر سوق الأسهم الأميركية.