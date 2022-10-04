إنشاء محطة طاقة شمسية يخفض تكلفة الطاقة السنوية بمصانع الألومنيوم

كتب عبد الحليم سالم

كشف المهندس خالد الفقى عضو مجلس إدارة القابضة للصناعات المعدنية المالكة لمصانع مصر للألومنيوم بنجع حمادى، إن إعادة مشروع إنشاء محطة طاقة شمسية للمصانع في صحراء "الهو"، بمثل إضافة قوية ويساهم في خفض تكلفة الطاقة السنوية للمصانع.

وأشاد، بتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى للحكومة لدعم مصانع مصر للألومنيوم لزيادة إنتاجها وصادراتها وتطويرها بصفة عامة فيما يتعلق بالكهرباء أو بمحطة الطاقة الشمسية.

وتستخدم المصانع الكهرباء كمدخل أساسى فى عملية التصنيع، فهى مكون من مكونات منتج الألومنيوم، وتمثل فى تكاليف الإنتاج ما يتراوح بين 30% إلى 40% من تكلفة إنتاج الطن الواحد

وأضاف الفقى لـ"اليوم السابع"، إن فاتورة الشركة السنوية من الكهرباء تصل لنحو 5 مليارات جنيه وبالتالي فان تدشين محطة طاقة شمسية يخفض هذه التكلفة ، لافتا الى أهمية النظر في أسعار الكهرباء التي تستخدمها الشركة حاليا .

وأوضح الفقى أن الزيارة الأخيرة للدكتور مهندس محمود كمال عصمت وزير قطاع الأعمال العام لمصانع مصر للألومنيوم كانت داعمة للشركة بشكل كبير، لا سيما ما يتعلق برؤية التطوير والتحديث .

يشار إنه من المقرر طرح 65% من زيادة رأسمال شركة مصر للألمنيوم، على أحد الصناديق السيادية العربية.

وأوضحت الشركة في بيان سابق للبورصة أنه سيتم طرح نسبة 65% من قيمة تكلفة إعادة التأهيل البالغة 300 مليون دولار ، وسيتم ذلك عن طريق زيادة رأس المال لتمويل تطوير الشركة والحفاظ على الطاقة الإنتاجية بمعدل 320 ألف طن سنوياً.

جدير بالذكر أن مصر للألومنيوم، سجلت صافي ربح بلغ 2.4 مليار جنيه خلال الفترة من يوليو 2021 إلى يونيو 2022، مقابل أرباح بلغت 28.27 مليون جنيه في العام المالي المقارن.

وارتفعت إيرادات الشركة خلال العام المالي الماضي إلى 14.48 مليار جنيه، مقابل إيرادات بلغت 11.36 مليار جنيه في العام المالي السابق له.

وأرجعت الشركة قفزة الأرباح خلال العام المالي الماضي إلى وضع استراتيجية مرنة للتعامل مع أسعار المعدن بالسوق المحلي والتصدير وأسعار الخامات الرئيسية والمساعدة.