إعلام جامعة المنوفية تعقد لقاءً تعريفيا مع الطلاب الجدد فى بداية الدراسة

عقدت كلية الإعلام جامعة المنوفية اليوم أولى اللقاءات التعريفية للطلاب الجدد تحت رعاية الدكتور عادل مبارك رئيس الجامعة، الدكتور نانسى أسعد نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب،وإشراف الدكتورة ندية القاضى عميد الكلية وبحضورعدد من أعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم، وعدد من طلاب اتحاد الطلبة وطلاب الكلية فى مختلف الفرق الدراسية.

فى بداية اللقاء، رحبت عميد الكلية بالطلاب الجدد معربة عن سعادتها لإستقبالهم فى عامهم الأول، مؤكدة حرص الكلية على تقديم خدمة تعليمية ذات جودة عالية على أيدى أساتذة متميزين فى جميع التخصصات الإعلامية.

وأوضحت عميدة الكلية أن الهدف من هذا اللقاء هو تعريف الطالب بأقسام الكلية وإدارتها وقطاعاتها ونظام الدراسة بها،وكذلك الإجابة عن التساؤلات الخاصة بالمستجدين، مؤكدة لهم أن الكلية تعد بمثابة البيت الثانى للطالب حيث يقضى فيها أوقاتا طويلة مع أساتذته وزملائه.

ونوهت ندية القاضى إلى أن الحياة الجامعية لطلاب كلية الإعلام لا يجب أن تقتصر فقط على جانب الدراسة فقط، بل يتخطى الأمر ذلك إلى قيام الطلاب بالمبادرة والاشتراك فى الأنشطة الطلابية المحتلفة والمشاركة فى انتخابات اتحاد الطلاب بما يؤسس لفكرة المشاركة الديمقراطية وصنع القرار لدى الطلاب.

وخلال اللقاء تحدث أعضاء هيئة التدريس بالكلية عن أقسام الكلية التى تضم قسم الصحافة المطبوعة والإلكترونية وقسم الإذاعة والتليفزيون وقسم الإتصال التسويقى المتكامل والتى تساهم بقوة فى تنمية مهارات الطلاب بما يتوافق مع سوق العمل وإعداد خريج متميز فى كافة جوانب العمل الإعلامى والمهنى، هذا فضلا عن أن الدراسة فى كلية الإعلام تتكامل فيها الدراسة النظرية مع التطبيقات العملية والتى تساهم فى صقل مهارات الطلاب وتنمية ملكات التفكير ونواحى الابتكار لديهم.

وأنهت اللقاء بتوجيه بشكر لجميع الطلاب الحضور وبكلمات تحفيزية وتشجيعية لهم للاقبال على العام الدراسى بحب وحماس للاندماج فى المحاضرات متمنية لهم التفوق الدائم، كما وجة الشكر أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة والعاملين والطلاب ولجميع من شارك فى تنظيم هذا اللقاء التعريفى الناجح.