إعلام القاهرة تنظم ندوة "أكتوبر استراتيجية النصر والعبور للمستقبل" الأحد

تنظم كلية الإعلام جامعة القاهرة ندوة بمناسبة ذكرى انتصار أكتوبر المجيد يوم الأحد 9 أكتوبر بقاعة المؤتمرات بالكلية تحت عنوان ( أكتوبر.. استراتيجية النصر .. والعبور للمستقبل ) تحت رعاية الدكتور محمد الخشت رئيس جامعة القاهرة والدكتورة حنان جنيد عميد كلية الإعلام وإشراف الدكتورة نشوة عقل الاستاذ بقسم الإذاعة والتلفزيون.

يشارك فى الندوة الشاعر الغنائي جمال بخيت والفنان سامح الصريطي في الندوة متحدثين عن القوة الناعمة للفن لرفع الروح المعنوية قبل وأثناء فترة الحرب .

كما يشارك الدكتور محمود يوسف وكيل الكلية الأسبق وأستاذ العلاقات العامة متحدثا عن صلابة الجندي المصري والسياقات المحيطة بالطريق إلى النصر.

كما يتم تكريم الضيوف و محمد يعقوب ( الجندي صاحب الصورة الأيقونية لعلامة النصر) لدورهم العظيم في الحرب.