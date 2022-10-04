إعدام 48 مليون طائر.. رعب فى أوروبا بسبب أنفلوانزا الطيور

فاطمة شوقى

تعانى أوروبا من أكبر تفشى لأنفلونزا الطيور فى تاريخها، حيث تم إعدام حوالى 2500 دجاجة و48 مليون طائر آخر ، و3573 من الطيور البرية، وهو ما أثار الرعب فى الدول الأوروبية من احتمالية انتقاله إلى البشر، حسبما قالت صحيفة "الديباتى" الإسبانية.

وأشارت الصحيفة إلى أن المركز الأوروبى لمكافحة الأمراض والوقاية منها سلط الضوء على أهمية تدابير الصحة والسلامة التى يجب اتخاذها فى أماكن العمل لتجنب الاتصال بالحيوانات.

وأوضحت الصحيفة أن فرنسا وألمانيا وهولندا وبريطانيا أكثر الدول التى تشهد إصابات بأنفلونزا الطيور بشكل غير مسبوق، حيث تمثل الطيور المصابة بشدة خطرًا مستمرًا لإصابة الطيور الداجنة أيضًا. وفى الفترة من يونيو إلى سبتمبر، انخفض عدد حالات تفشي الفيروس فى الطيور الداجنة مقارنة بالأشهر السابقة ، لكنه كان أعلى بخمس مرات مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق.

ووفقا لأحدث البيانات من تقرير هيئة سلامة الأغذية الأوروبية EFSA والمركز الأوروبى للوقاية من الأمراض ومكافحتها ECDC، فإن موسم أنفلونزا الطيور المنتشر الآن هو الأكبر فى التاريخ.

وأشار التقرير إلى أنه كان هناك 2467 حالة تفشي في الدواجن ، و 48 مليون طائر تم ذبحها في المؤسسات المتضررة ،و3573 حالة إصابة بأنفلونزا الطيور شديدة العدوى في الطيور البرية.

بالإضافة إلى ذلك ، يحذر التقرير من أن الامتداد الجغرافي لتفشي المرض "غير مسبوق" ، حيث وصل من جزر سفالبارد إلى جنوب البرتغال وشرقًا إلى أوكرانيا ، مما أثر على 37 دولة أوروبية.

وأشار التقرير إلى أنه يمكن لفيروسات الإنفلونزا التي تنتشر في أنواع الحيوانات مثل الخنازير أو الطيور أن تصيب البشر بشكل متقطع وتسبب مرضًا خفيفًا إلى شديد الخطورة.

وأكد التقرير أن الفيروسات لديها القدرة على التأثير بشكل خطير على الصحة العامة ، مثل وباء إنفلونزا الطيور .