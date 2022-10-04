اليوم السابع
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إصابة 6 أشخاص فى حادث تصادم سيارتين بقنا

الثلاثاء، 04 أكتوبر 2022 10:43 م
إصابة 6 أشخاص فى حادث تصادم سيارتين بقنا إسعاف - أرشيفية
قنا صابر سعيد

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أُصيب 6 أشخاص، اليوم الثلاثاء، إثر حادث تصادم سيارتين على طريق "مصر - أسوان" الزراعي، بالقرب من قرية الحبيلات الشرقية، التابعة  لمركز أبوتشت.
 
تلقى اللواء إيهاب طه، مدير أمن قنا، إخطارًا يفيد بوقوع حادث بين سيارتين على طريق "مصر - أسوان" الزراعي بالقرب من قرية الحبيلات الشرقية بمركز أبوتشت.
 
 وأسفر الحادث عن إصابة كلا من محمد أحمد علي، 31 عامًا، من مركز فرشوط، وزياد عاطف كامل، 22 عامًا، من قرية هو بمركز نجع حمادي، كسر بالرجل اليسرى، وعبدالرحيم عبداللطيف، 65 عامًا، من قرية المحارزة بمركز أبوتشت، كسر مضاعف وجروح بالوجه والكتف، وحنين عاطف عبدالرحيم، 10 أعوام، كسر في عظمة الفخذ اليسرى وجروح متفرقة بالجسم، وهنا عاطف عبدالرحيم، 7 أعوام، كسر مضاعف بالساق اليسرى وجروح بالساق اليمنى والوجه، وسيدة مجهولة الهوية دون إصابات.
 
 
تم  نقل المصابين إلى مستشفى أبوتشت المركزي، لتلقي العلاج اللازم، وتحرر محضر بالواقعة، وأخطرت الجهات المختصة لتتولى التحقيقات.
 

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