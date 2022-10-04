اليوم السابع
Ads
الثلاثاء، 04 أكتوبر 2022 03:01 م
أكرم القصاص
الرئيسية حوادث

إصابة 13 شخصا فى حادث انقلاب ميكروباص بالشرقية

الثلاثاء، 04 أكتوبر 2022 02:20 م
إصابة 13 شخصا فى حادث انقلاب ميكروباص بالشرقية حادث انقلاب ميكروباص
الشرقية - فتحية الديب

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أصيب 13 شخصا بسحجات وكدمات وإصابات متفرقة إثر تعرضهم لحادث انقلاب سيارة ميكروباص، طريق "القاهرة - الإسماعيلية" اتجاه القاهرة، وتم نقل المصابين إلى مستشفى ابن سينا بالعاشر من رمضان لتقديم الإسعافات الأولية والخدمة الطبية اللازمة.

تلقى اللواء محمد صلاح، مدير أمن الشرقية، إخطارًا من اللواء محمد الجمسي، مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود بلاغ بوقوع حادث  تصادم  بطريق "إسماعيلية- القاهرة" اتجاه القاهرة.

 بالانتقال والفحص تبين وقوع حادث انقلاب سيارة ميكروباص نتيجة السرعة الزائدة وانفجار اطار السيارة، مما أسفر عن إصابة 13 شخصا جميعهم من مركزى فاقوس والحسينية، بإصابات متفرقة ومتنوعة.

تم الدفع بعدد من سيارات الإسعاف وتم نقل  المصابين إلى مستشفى ابن سيناء، لتلقي الإسعافات الطبية والعلاج اللازم، وتم رفع آثار الحادث وتسيير الحركة المرورية.


الشرقية

طريق الاسماعيلية القاهرة

حادث تصادم

مستشفى ابن سيناء



الموضوعات المتعلقة


مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة