إصابة 13 شخصا فى حادث انقلاب ميكروباص بالشرقية

الشرقية - فتحية الديب

أصيب 13 شخصا بسحجات وكدمات وإصابات متفرقة إثر تعرضهم لحادث انقلاب سيارة ميكروباص، طريق "القاهرة - الإسماعيلية" اتجاه القاهرة، وتم نقل المصابين إلى مستشفى ابن سينا بالعاشر من رمضان لتقديم الإسعافات الأولية والخدمة الطبية اللازمة.

تلقى اللواء محمد صلاح، مدير أمن الشرقية، إخطارًا من اللواء محمد الجمسي، مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود بلاغ بوقوع حادث تصادم بطريق "إسماعيلية- القاهرة" اتجاه القاهرة.

بالانتقال والفحص تبين وقوع حادث انقلاب سيارة ميكروباص نتيجة السرعة الزائدة وانفجار اطار السيارة، مما أسفر عن إصابة 13 شخصا جميعهم من مركزى فاقوس والحسينية، بإصابات متفرقة ومتنوعة.

تم الدفع بعدد من سيارات الإسعاف وتم نقل المصابين إلى مستشفى ابن سيناء، لتلقي الإسعافات الطبية والعلاج اللازم، وتم رفع آثار الحادث وتسيير الحركة المرورية.