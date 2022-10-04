اليوم السابع
Ads
الثلاثاء، 04 أكتوبر 2022 02:04 ص
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار عالمية

إصابة فردين من شركة الطيران السنغافورية بجروح إثر حادث اعتداء فى أستراليا

الثلاثاء، 04 أكتوبر 2022 01:06 ص
إصابة فردين من شركة الطيران السنغافورية بجروح إثر حادث اعتداء فى أستراليا مطار ستغافورا
اش ا

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
 
أصيب فردان من طاقم شركة الطيران السنغافورية بجروح إثر تعرضهما لحادث اعتداء بالقرب من الفندق الذي يقيمان فيه بمدينة ملبورن الأسترالية.
 
وقال متحدث باسم شركة الطيران - حسبما نقلت شبكة "تشانيل نيوز آشيا" الاثنين- إن الفردين تلقيا العلاج الطبي اللازم من المسعفين الذين وصلوا إلى موقع الحادث، وتم نقلهما إلى أقرب مستشفى لتلقي مزيد من العلاج.
 
وتعهدت شركة الطيران السنغافورية بتوفير كل الدعم اللازم لفردي الطاقم خلال الوقت الحالي، مشيرة إلى أنها تعمل عن كثب مع السلطات بشأن هذا الصدد، كما تم فتح تحقيق للوقوف على أسباب وقوع الحادث وتداعياته.
 

سنغافورة

شركة الطيران السنغافورية

استراليا

اخبار العالم



الموضوعات المتعلقة


مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة