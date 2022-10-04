إصابة فردين من شركة الطيران السنغافورية بجروح إثر حادث اعتداء فى أستراليا

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أصيب فردان من طاقم شركة الطيران السنغافورية بجروح إثر تعرضهما لحادث اعتداء بالقرب من الفندق الذي يقيمان فيه بمدينة ملبورن الأسترالية.

وقال متحدث باسم شركة الطيران - حسبما نقلت شبكة "تشانيل نيوز آشيا" الاثنين- إن الفردين تلقيا العلاج الطبي اللازم من المسعفين الذين وصلوا إلى موقع الحادث، وتم نقلهما إلى أقرب مستشفى لتلقي مزيد من العلاج.

وتعهدت شركة الطيران السنغافورية بتوفير كل الدعم اللازم لفردي الطاقم خلال الوقت الحالي، مشيرة إلى أنها تعمل عن كثب مع السلطات بشأن هذا الصدد، كما تم فتح تحقيق للوقوف على أسباب وقوع الحادث وتداعياته.