إصابة عامل بطلق نارى أثناء عبثه بسلاح نارى بمنزله فى المنشاة سوهاج

سوهاج - محمود مقبول

استقبل مستشفى سوهاج الجامعى يقيم بدائرة مركز شرطة المنشاة مصابا بطلق نارى أسفل الإبط الأيسر، نتيجة خروج طلقة نارية من سلاح نارى كان بحوزته أثناء العبث به بمنزله دائرة المركز، تم ضبط السلاح المستخدم بإرشاد المصاب.

كان اللواء محمد عبد المنعم شرباش، مساعد الوزير مدير أمن سوهاج، قد تلقى بلاغا من مأمور مركز شرطة المنشاة جنوب محافظة سوهاج، يفيد بإصابة عامل بطلق نارى من سلاح نارى أثناء العبث به، وتم نقله للمستشفى لتلقى العلاج.

وبالفحص تبين من خلال التحريات التي أشرف عليها اللواء مدير إدارة المباحث الجنائية وقادها العميد محمود طه رئيس مباحث المديرية بوصول المدعو عبد الرحمن ج ا ع 29 سنة عامل ويقيم دائرة المركز إلى مستشفى سوهاج الجامعى مصاباً "طلق ناري أسفل الإبط الأيسر".

وبسؤاله قرر أنه أثناء عبثه بسلاح ناري خاص به بمنزله خرجت منه طلقة عن طريق الخطأ، مما نتج عنه إصابته ولم يتهم أحدا بالتسبب في ذلك، تم ضبط السلاح المستخدم عبارة عن طبنجة حلوان بالخزينة بداخلها و"2" طلقة حية من ذات العيار، بإرشاد المصاب تم تحرير محضر بالواقعة، وتم العرض على النيابة العامة التي تولت التحقيق.