إزالة 58 حالة تعد على أراض زراعية بالشرقية

الشرقية - إيمان مهنى

أكد الدكتور ممدوح غرابـ محافظ الشرقية إستمرار أعمال المرحلة الأولى من الموجه الـ 20 لإزالة التعديات على الأراضى الزراعية أو أملاك الدولة بنطاق المحافظة، والتي بدأت أعمالها في 13 أغسطس الماضى،والتي تنفذ على ثلاث مراحل، تنفيذاً لتوجيهات رئيس الجمهورية بالحفاظ على أملاك الدولة وإزالة التعديات عليها وفرض هيبة الدولة على أراضيها.

أشار المحافظ أن الأجهزة التنفيذية بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية مستمرة في تنفيذ المرحلة الأولى لإزالة التعديات المخالفة ضمن أعمال الموجه الـ 20 وأسفرت الحملة عن تنفيذ إزالة 53 حالة تعدي بمساحة 8 ألاف و 200 متر مباني و5 حالات تعدي بمساحه 52 فدان و4 قيراط أرض زراعية بنطاق المحافظة.

كما تم قطع المرافق عن 3 حالات تعدي بمساحه 802 متر بمركز كفر صقر وعدد 2 حالة تعدي على مساحة 525 متر بمركز ديرب نجم و عدد 3 حالات تعدي بمساحه 909 متر بمركز أبو حماد وعدد 3 حالات تعدي بمساحه 745 متر بمركز الإبراهيمية.

شدد المحافظ على رؤساء المراكز والمدن والأحياء بعدم التهاون في إزاله تلك التعديات وفرض هيبه الدولة، وإتخاذ كافة الإجراءات القانونية لعدم عودة التعديات مرة أخرى بعد إزالتها.