إزالة فورية ومتابعة أعمال النظافة بالتل الكبير والقصاصين بالإسماعيلية

الإسماعيلية- صبرى غانم

أكد اللواء شريف فهمى بشارة محافظ الإسماعيلية على المتابعة المستمرة للخدمات المقدمة للمواطنين وضرورة رفع كفاءتها، وتنفيذا لتلك التوجيهات تابع مركز ومدينة فايد أعمال رفع للمخلفات من قُرى كسفريت، أبو سلطان، فنارة، سرابيوم، والهويس، بالإضافة إلى مدينة فايد بحمولات وصلت إلى 100 طن.

وكذلك قام قسم الملاريا بمركز ومدينة فايد، بالتنسيق مع وحدة ناقلات الأمراض بالإدارة الصحية بمركز ومدينة فايد، بأعمال الرش الضبابي؛ وذلك لمكافحة الحشرات والذباب.

وفى نفس السياق، قامت الوحدة المحلية لمركز و مدينة التل الكبير بمتابعة أعمال النظافة العامة بقطاع تل البلد، الحمادة، السلام المحطة، قرية القصاصين القديمة، قرية الظاهرية قرية الجزيرة الخضراء و قرية أبو عاشور، حيث تم رفع 100 طن قمامة ومخلفات.

وفى قطاع الإنارة، قام قسم الكهرباء بصيانة 40 كشافا، وفى مجال التصدى للتعديات على الأراضي الزراعية، تم تنفيذ إزالة فورية لسور مقام بالطوب الأبيض على أرض زراعية بمساحة قيراط بقرية المحسمة القديمة التابعة لمركز و مدينة القصاصين الجديدة.