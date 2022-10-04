إحالة 62 موظفا للتحقيق خلال حملات الانضباط الإدارى بالبحيرة

البحيرة - ناصر جودة

شنت الوحدات المحلية بمدن ومراكز محافظة البحيرة حملات تفتيشية على المصالح الحكومية، وذلك لتحقيق الإنضباط الإداري بالتنسيق مع إدارة الرقابة والمتابعة بالمحافظة.

وأسفرت الحملة عن إحالة 47 من العاملين بالمنشآت الصحية بالدلنجات للتحقيق، لتغيبهم وتركهم العمل بدون سند قانونى.

كما تم إحالة 15 من العاملين بالمصالح الحكومية بشبراخيت للتحقيق لتغيبهم وتركهم العمل بدون سند قانونى.

يذكر أن هذه الحملات الرقابية تأتى فى اطار الجهود التى تقوم بها محافظة البحيرة لمتابعة مدى الانضباط الإداري وحركة سير العمل بجميع المصالح والهيئات الحكومية والخدمية والصحية بمدن ومراكز المحافظة لمتابعة التزام العاملين بالقواعد المنظمة ومواعيد العمل الرسمية مع اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين والمقصرين.