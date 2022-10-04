إحالة العاملين بـ4 مراكز شباب بالقليوبية للتحقيق لتغيبهم عن العمل وغلق المقرات

القليوبية إبراهيم سالم

كلف الدكتور محمود الصبروط وكيل وزارة الشباب والرياضة بالقليوبية، محمد عبد العزيز مدير إدارة خدمة المواطنين بالمديرية، بمتابعة مقر إدارة شباب الخانكة وبعض مراكز الشباب الواقعة بنطاق إدارتي الخانكة وشبين القناطر.

وأوضحت، مديرية الشباب والرياضة بالقليوبية، في بيان لها، أنه تم متابعة مركز شباب القلج وعرب جهينة وعرب الصوالحة وعرب العليقات البحرية والخانكة والأمل، وتبين أن هذه المراكز مفتوحة وتمارس نشاطها، في ظل اتخاذ الإجراءات الاحترازية والوقائية ضد فيروس كورونا المستجد.

أما مركز شباب 23 يوليو ووادي النيل مفتوحين ويمارسون نشاطهم في ظل غياب بعض العاملين بهما، كما شملت المتابعة مركز شباب مزرعة الجبل الأصفر وعرب الربعيين والذي تبين أنهم مغلقين في أوقات العمل الرسمية، وأخيرا متابعة مقر إدارة شباب الخانكة وتبين حسن وجديه سير العمل بالإدارة وانتظام العاملين بها.

كما تم متابعة الأعمال الخاصة بإنشاء الملعب الكبير بمركز شباب عرب الصوالحة وترميم مقر عرب جهينة ضمن مبادرة "حياة كريمة".

وأوصت اللجنة، بتعليق علم الجمهورية أعلى مقرات مراكز الشباب تزامناً بالاحتفالات بنصر أكتوبر المجيد، كما أمر الصبروط بإحالة العاملين المتغيبين للشؤون القانونية للتحقيق واتخاذ الإجراءات اللازمة حيال ذلك، مؤكدا استمرار المتابعات الميدانية المفاجئة لمراكز الشباب.