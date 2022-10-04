إحالة أوراق عامل قتل شخصا عمدا بشبرا الخيمة للمفتى

القليوبية إبراهيم سالم

قررت محكمة جنايات شبرا الخيمة، الدائرة الأولى، برئاسة المستشار أيمن فؤاد فهمى رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين محمد سمير التونى ومحمد عبد الواحد بحيري، وخالد شوقي خميس، وأمانة سر إيهاب سليمان حلمى، وحامد حجازى، إحالة أوراق عامل لقتله شخص عمدا لفضيلة المفتى لإبداء الرأي الشرعي، وتحديد جلسة اليوم الرابع من دور شهر نوفمبر المقبل للنطق بالحكم.

تضمن أمر الإحالة في القضية رقم 16550 لسنة 2022 جنايات قسم أول شبرا الخيمة المقيدة برقم 1822 لسنة 2022 كلى جنوب بنها، أن المتهم مصطفي محمود عبدالمنعم إبراهيم _ 20 سنة – عامل - مقيم مدينة التعاون أول شبرا الخيمة – بدائرة قسم أول شبرا الخيمة محافظة القليوبية، قتل المجنى عليه / حسين بسيوني حسن عبدالله ، عمدا مع سبق الإصرار بأن بيت النية وعقد العزم على قتله وأعد لذلك الغرض أداة "مطواه" موضوع الاتهام التالي، وتوجه إلى حيث أيقن مكان تواجده وما أن ظفر به حتى سدد إليه عدة طعنات استقرت بأماكن متفرقة من جسده فأحدث به الإصابات الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية المرفق بالتحقيقات قاصداً من ذلك قتله على النحو المبين بالتحقيقات.

وتابع أمر الإحالة، أن المتهم أحرز أداة "مطواه" مما تستخدم في الاعتداء على الأشخاص دون مسوغ قانوني على النحو المبين بالتحقيقات.

وتعود أحداث الواقعة عندما تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية من كشف ملابسات مقتل شخص علي يد عامل وتبين من التحريات أن المتهم وراء ارتكاب الواقعة ونفاذاً لاذن النيابة العامة تمكن من ضبط المتهم وبمواجهته أقر بارتكابه للواقعة بأن حدثت مشادة بين المجنى عليه و المتهم على إثر قيام المجنى عليه بالاستيلاء على هاتف المتهم تطورت تلك إلى مشاجرة على إثرها قام المتهم بالتعدي على المجنى عليه بالضرب مستخدماً أداة "مطواه" محدثاً إصابته والتي أودت بحياته قاصداً إزهاق روحه.