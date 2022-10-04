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"أوقاف الإسكندرية" تتسلم دفعة جديدة من لحوم الأضاحى

الثلاثاء، 04 أكتوبر 2022 12:14 م
"أوقاف الإسكندرية" تتسلم دفعة جديدة من لحوم الأضاحى تسليم دفعة جديدة من لحوم الأضاحى
الإسكندرية أسماء على بدر

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تسلمت مديرية الأوقاف بالإسكندرية الدفعة الثامنة من صكوك الأضاحى بواقع 2 طن لحوم، وذلك تحت إشراف الشيخ سلامة عبدالرازق وكيل وزارة الأوقاف بالإسكندرية بحضور الشيخ وسام كاسب مدير عام المتابعة ومسئول الدعوة الإلكترونية بالمديرية وعدد من قيادات المحافظة وقيادات مديرية التضامن الاجتماعي بالإسكندرية لتوزيعها على الأسر الأولى بالرعاية بصورة كريمة وعادلة وفق كشوف أعدتها مديرية التضامن بالتنسيق مع المحافظة.

 

ووجه وكيل أوقاف الإسكندرية الشكر لوزير الأوقاف على ما يوليه من اهتمام وعناية ورعاية لشعب الإسكندرية والأسر الأولى بالرعاية بها، مؤكدين أن هذه الجهود التي يبذلها الوزير على المستوى الفكري والثقافي والمجتمعي والخدمي هي جهود عظيمة أعادت لوزارة الأوقاف دورها الرائد على كافة الأصعدة وأعادت الثقة بين المجتمع ورجال الأوقاف حتى بات المجتمع يجد ضالته المنشودة في الأوقاف ورجالها.

 


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