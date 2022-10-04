"أوقاف الإسكندرية" تتسلم دفعة جديدة من لحوم الأضاحى

الإسكندرية أسماء على بدر

تسلمت مديرية الأوقاف بالإسكندرية الدفعة الثامنة من صكوك الأضاحى بواقع 2 طن لحوم، وذلك تحت إشراف الشيخ سلامة عبدالرازق وكيل وزارة الأوقاف بالإسكندرية بحضور الشيخ وسام كاسب مدير عام المتابعة ومسئول الدعوة الإلكترونية بالمديرية وعدد من قيادات المحافظة وقيادات مديرية التضامن الاجتماعي بالإسكندرية لتوزيعها على الأسر الأولى بالرعاية بصورة كريمة وعادلة وفق كشوف أعدتها مديرية التضامن بالتنسيق مع المحافظة.