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أمريكا تعلن تقديم مساعدات عسكرية جديدة لأوكرانيا بقيمة 625 مليون دولار

الثلاثاء، 04 أكتوبر 2022 07:19 م
أمريكا تعلن تقديم مساعدات عسكرية جديدة لأوكرانيا بقيمة 625 مليون دولار وزير الخارجية الأمريكى أنتونى بلينكن
كتب عبد الوهاب الجندى

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أعلن وزير الخارجية الأمريكى أنتونى بلينكن، تقديم مساعدات عسكرية جديدة لأوكرانيا بقيمة 625 مليون دولار، مؤكدا أن المساعدات الجديدة تشمل أسلحة إضافية وذخائر ومعدات من مخزون وزارة الدفاع الأمريكية.

وفي وقت سابق، بحث الرئيس الأمريكي، جو بايدن، اليوم الثلاثاء، مع نظيره الأوكراني فولوديمير زيلنيسكي، تطور العمليات العسكرية في البلاد، خلال اتصال هاتفي.

من ناحية أخرى، وقع الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي مرسوماً يؤكد رسميا استحالة إجراء محادثات مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين. على الجانب الآخر، ردّ الكرملين بالقول إن هذه الخطوة لن تنهي الحرب بانتظار تغيّر موقف كييف.


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