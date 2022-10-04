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أكد وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، أن "الولايات المتحدة ستظل ملتزمة بشراكتها الاستراتيجية مع العراق وتعميق وتعزيز علاقاتنا بموجب اتفاقية الإطار الاستراتيجي بين الولايات المتحدة والعراق".. معربا عن تطلعه لمواصلة العمل بشأن الأولويات المشتركة وتعزيز الروابط بين البلدين".