أكد وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، أن "الولايات المتحدة ستظل ملتزمة بشراكتها الاستراتيجية مع العراق وتعميق وتعزيز علاقاتنا بموجب اتفاقية الإطار الاستراتيجي بين الولايات المتحدة والعراق".. معربا عن تطلعه لمواصلة العمل بشأن الأولويات المشتركة وتعزيز الروابط بين البلدين".
وذكرت وكالة الانباء العراقية (واع)، أن ذلك جاء خلال برقية التهنئة التي تلقاها رئيس مجلس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي، الاثنين من وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، بمناسبة العيد الوطني العراقى.
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