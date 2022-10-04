وذكرت وكالة الانباء العراقية (واع)، أن ذلك جاء خلال برقية التهنئة التي تلقاها رئيس مجلس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي، الاثنين من وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، بمناسبة العيد الوطني العراقى.