أسعار النفط تسجل 89.36 دولار لبرنت و83.94 دولار للخام الأمريكى

كتبت - مروة الغول

سجلت أسعار النفط اليوم الثلاثاء 89.36 دولار للبرميل للعقود الآجلة لخام القياس العالمى برنت، كما سجلت العقود الآجلةلخام غرب تكساس الوسيط الأمريكى 83.94 دولار للبرميل، حيث صعدت الأسعار اليوم بأكثر من 5% وذلك كأكبر ارتفاع لها منذ شهر يوليو الماضى.

وقال نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير النفط ووزير الدولة لشئون مجلس الوزراء ووزيرالدولة لشئون مجلس الأمة بالوكالة الدكتورمحمد الفارس، اليوم الثلاثاء، أن تحالف (أوبك +) يدرس الوضع العام للسوق النفطية العالمية وسيتخذ القرار المناسب لضمان إمدادات الطاقة بما يخدم مصالح المنتجين والمستهلكين على حد سواء، وفق"وكالة الأنباء الكويتية".

وجاء ذلك فى تصريحات للوزير قبيل مغادرته الكويت للمشاركة فى الاجتماع الـ45 للجنة الوزارية المشتركة لمراقبة الانتاج (JMMC) فى تحالف (أوبك +) والاجتماع الوزارى الـ33 لتحالف (أوبك +) والمقرر عقدهما حضوريا للمرة الأولى منذ مارس 2020 بعد جائحة (كورونا) بمقر الأمانة العامة لمنظمة البلدان المصدرة للنفط (أوبك) فى فيينا غدا الأربعاء.

وأوضح الوزير الفارس، أن هذه الاجتماعات الدورية تتابع تطورات السوق النفطية العالمية بهدف اتخاذ القرار المناسب للحفاظ على ميزان العرض والطلب مؤكدا أن (أوبك +) تدرس كافة المستجدات والمتغيرات فى السوق لتصل إلى قرارات تضمن أمن الإمدادات واستقرار الاسواق.

وشدد على أهمية الاجتماعات فى فيينا كونها تنظر إلى آفاق تجديد التعاون مشيرا إلى أن "(أوبك +) لديه مرونة تحت مظلة اتفاق إعلان التعاون الذى يسعى بدوره لضمان تعافى وتوازن السوق وقد أثبت نجاحه خلال الأعوام 2020 و2021".