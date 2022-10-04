أسعار الأسهم بالبورصة المصرية اليوم الثلاثاء 4-10-2022

كتب هانى الحوتى

ينشر "اليوم السابع" أسعار أسهم أكبر 5 شركات حققت ارتفاعًا، وأسعار أسهم أكثر 5 شركات انخفاضًا، بالبورصة المصرية في ختام تعاملات اليوم الثلاثاء 4-10-2022.

إيقاف تداول سهمين

أعلنت إدارة البورصة المصرية، إيقاف التداول على سهمين لمدة 10 دقائق لتجاوزها نسبة الـ5% صعودًا أو هبوطًا خلال جلسة تداول اليوم الثلاثاء، وهما؛ المؤشر للبرمجيات ونشر المعلومات، المجموعة المتكاملة للأعمال الهندسية.

البورصة تربح 10.3 مليار جنيه

أنهت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، منتصف جلسات الأسبوع، بارتفاع جماعي للمؤشرات مدفوعة بعمليات شراء من المتعاملين المصريين والعرب، وسط تداولات متوسطة، وربح رأس المال السوقي 10.3 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 690.786 مليار جنيه.

وبلغ حجم التداول على الأسهم 503.5 مليون ورقة مالية بقيمة 1.1 مليار جنيه، عبر تنفيذ 41.7 ألف عملية لعدد 194 شركة، وسجلت تعاملات المصريين 75.41% من إجمالي التعاملات، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 15.53%، والعرب على 9.06%، واستحوذت المؤسسات على 35.12% من المعاملات في البورصة، وكانت باقي المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 64.87%.

ومالت صافي تعاملات الأفراد المصريين والمؤسسات الأجنبية للبيع بقيمة 28.9 مليون جنيه، 126.3 مليون جنيه، على التوالي، فيما مالت صافي تعاملات الأفراد العرب والأجانب والمؤسسات المصرية والعربية للشراء بقيمة 4.3 مليون جنيه، 8.6 مليون جنيه، 83.8 مليون جنيه، 58.4 مليون جنيه، على التوالي.

ارتفع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 2.46% ليغلق عند مستوى 9923 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 50" بنسبة 1.46% ليغلق عند مستوى 1907 نقطة، وقفز مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 2.28% ليغلق عند مستوى 12253 نقطة، وزاد مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 2.41% ليغلق عند مستوى 4013 نقطة.

كما ارتفع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجى إكس 70 متساوى الأوزان" بنسبة 1.64% ليغلق عند مستوى 2229 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 100 متساوى الأوزان" بنسبة 1.66% ليغلق عند مستوى 3167 نقطة، ونزل مؤشر تميز بنسبة 0.04% ليغلق عند مستوى 3535 نقطة، وزاد مؤشر سندات الخزانة بنسبة 0.13% ليغلق عند مستوى 1213 نقطة.

وصعدت أسهم 102 شركة مقيدة بالبورصة فى ختام التعاملات، وانخفضت أسهم 21 شركة، ولم تتغير مستويات 71 شركة.

وضمت الأسهم المرتفعة:

- العربية للخزف-سيراميكا ريماس بسعر إغلاق 0.731 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 9.27%.

- الشرقية الوطنية للأمن الغذائي بسعر إغلاق 0.895 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 8.48%.

- اودن للاستثمار والتنمية بسعر إغلاق 4.110 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 7.59%.

- المصرية لتطوير صناعة البناء (ليفت سلاب مصر) بسعر إغلاق 0.326 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 7.59%.

- العز للسيراميك والبورسلين-الجوهرة بسعر إغلاق 10.700 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 5.84%.

وضمت الأسهم المتراجعة:

- حق اكتتاب شركة التوفيق للتأجير التمويلي-أيه.تي.ليس-1 بسعر إغلاق 0.409 جنيه بنسبة تراجع بلغت 11.09%.

- العربية لمنتجات الألبان "آراب ديري-باندا" بسعر إغلاق 2.340 جنيه بنسبة تراجع بلغت 6.77%.

- مرسى مرسى علم للتنمية السياحية بسعر إغلاق 1.330 جنيه بنسبة تراجع بلغت 5%.

- البنك المصري الخليجي بسعر إغلاق 0.398 دولار بنسبة تراجع بلغت 4.78%.

- ممفيس للأدوية والصناعات الكيماوية بسعر إغلاق 15.250 جنيه بنسبة تراجع بلغت 4.03%.