أخبار مصر.. الرئيس السيسى وقيادات الجيش يقدمون التحية العسكرية لأبطال معركة أبو عطوة

نشر اليوم السابع خلال الساعات القليلة الماضية مجموعة من الأخبار الهامة على رأسها قدم الرئيس عبد الفتاح السيسي، وقيادات القوات المسلحة، "التحية العسكرية"، لأبطال معركة "أبو عطوة"، ضمن حرب أكتوبر المجيدة.

وشهدت فعاليات الندوة التثقيفية للقوات المسلحة الـ 36 بمناسبة حرب أكتوبر المجيدة، وبحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي، عرضا فنيا شارك فيه مجموعة من الشباب، وقدم الشباب المشاركون عرضا فنيا على أغاني حرب أكتوبر.

وكان الرئيس عبد الفتاح السيسي، قد وصل إلى مقر انعقاد الندوة التثقيفية للقوات المسلحة الـ 36 "إرادة وطن"، بمناسبة ذكري انتصارات أكتوبر.

وتحتفل الدولة المصرية بالذكري الـ 49 لحرب أكتوبر.. يوم العزة والكرامة.. يوم النصر الذي سيظل خالدًا في تاريخ أمتنا.. يوم البطولات والأمجاد التي صنعها رجال القوات المسلحة بدمائهم الذكية في ملحمة عسكرية أبهرت العالم، ودونت سطورها بأحرف من نور امتد شعاها للإنسانية جمعًا ليعكس إرادة المصريين في استعادة حقوقهم وتمسكهم بسيادة الوطن وأرضه وكرامته".. وفيما يلى موجز أخبار مصر لأهم الأنباء.

التضامن: صرف مساعدات عاجلة لأسر طالبتى مدرستى المعتمدية وسيد الشهداء

قررت الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي صرف مساعدات عاجلة بقيمة 25 ألف جنيه لأسرة الطالبة المتوفاة في واقعة انهيار السياج الخرساني بمدرسة المعتمدية الإعدادية بنات بإدارة كرداسة التعليمية، والذي وقع أول أمس، وأسفر عن وقوع 15 حالة إصابة.

كما قررت القباج صرف 5 آلاف جنيه لكل حالة إصابة أمضت بالمستشفى أكثر من 24 ساعة، فيما وجهت مدير مديرية التضامن الاجتماعي بالجيزة بضرورة تكثيف الجهود نحو مساعدة الأهالي وتقديم الدعم اللازم لأسر المصابين.

وتابعت القباج حادث سقوط تلميذة بالصف الثاني الابتدائي من الدور الثالث بمدرسة سيد الشهداء بالعجوزة محافظة الجيزة والذي وقع أمس، مما أدى لوفاتها، حيث وجهت بالتدخل العاجل وصرف مبلغ 25 ألف جنيه مساعدات عاجلة لأسرتها.

وتتوجه القباج بخالص التعازى لأسر الطالبتين، آملة أن يتغمدهما الله بواسع رحمته وغفرانه.

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الشئون المعنوية" تدشن مشروعا دراميا ثقافيا توعويا بعنوان "مصرى

أعلن العميد ياسر وهبه، عن إطلاق إدارة الشئون المعنوية للقوات المسلحة، مشروع درامي ثقافي توعوي بعنوان: "مصري"، لتوثيق كافة جهود أبطال الدولة المصرية في مختلف المجالات.

جاء ذلك خلال الندوة التثقيفية الـ 36 للقوات المسلحة، بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وتحتفل الدولة المصرية بالذكري الـ 49 لحرب أكتوبر.. يوم العزة والكرامة.. يوم النصر الذي سيظل خالدًا في تاريخ أمتنا.. يوم البطولات والأمجاد التي صنعها رجال القوات المسلحة بدمائهم الذكية في ملحمة عسكرية أبهرت العالم، ودونت سطورها بأحرف من نور امتد شعاها للإنسانية جمعًا ليعكس إرادة المصريين في استعادة حقوقهم وتمسكهم بسيادة الوطن وأرضه وكرامته".

الرئيس السيسي: قادرون على تحقيق معجزة العبور للجمهورية الجديدة

قال الرئيس عبد الفتاح السيسي، إن "الجمهورية الجديدة التى أراها سوف نحقق بإذن الله معجزة العبور الآمن والثابت إليها"، متابعا: "الجمهورية الجديدة تهدف إلى تحقيق تطلعات هذا الجيل والأجيال القادمة.. والانطلاق بالدولة المصرية على طريق التقدم وامتلاك القدرة فى جميع المجالات بحيث تصبح مصر بإذن الله دولة حديثة ومتطورة ينعم فيها المصريون بمستويات حياة كريمة".

وأضاف الرئيس السيسي، خلال كلمته فى الندوة التثقيفية للقوات المسلحة بمناسبة ذكري حرب أكتوبر: " مثل ما جيل أكتوبر يعاصر مراحل تاريخية ذات أعباء حسام.. هذا الجيل يشهد مرحلة غير مسبوقة أحداثا وتداعيات هائلة أمنية وسياسية واقتصادية يشهدها العالم كله يأن من وطأتها كافة دول العالم.. مثل الأزمة الاقتصادية.. وهى نموذج نعيشه الآن.. وقادرون على تجاوزها بالعمل الصادق والمخلص من أجل الوطن الغالى".

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وزير الرى: تخفيض رسوم دخول حدائق القناطر الخيرية 50% من الخميس

كلف الدكتور هانى سويلم وزير الموارد المائية والري، بتعديل وتخفيض رسوم دخول حدائق الوزارة بالقناطر الخيرية بنسبة تصل إلى 50%، اعتباراً من غد الخميس، مع استمرار العمل بالفئات الجديدة المخفضة حتى بعد انتهاء فترة الاحتفال بالمولد النبوي الشريف ونصر أكتوبر المجيد.

‎يأتى ذلك إطار إحتفالات مصر بالمولد النبوي الشريف ونصر أكتوبر المجيد ، وللتخفيف على المواطنين وتشجيعهم على زيارة الحدائق التابعة لوزارة الموارد المائية والرى بالقناطر الخيرية .

وانتهت من تطوير حديقة لؤلؤة الشرق بالقناطر الخيرية والمقامة على مساحة 13 فدان ، وتطوير حديقة المركز الثقافي بمساحه 9 أفدنة ، وحديقة النيل على فرع رشيد على مساحة 6 أفدنة ، وحديقة البحيرة على مساحة 5 أفدنة ، وحديقة الياسمين بمساحة 8 أفدنة ، وتطوير وتوسعة حديقه التوفيقي بمساحة 3 أفدنة ، والبدء في تطوير مساحه 4 أفدنة على هويس الرياح البحيري لتحويلها لحديقة ومتنزه لخدمة المواطنين بمدينة منشأه القناطر بمحافظة الجيزة.