أخبار البورصة اليوم الثلاثاء 4-10-2022

كتب هانى الحوتى

تنوعت أخبار البورصة المصرية خلال جلسة تداول اليوم الثلاثاء 4-10-2022، وجاءت أبرزها إنهاء البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، منتصف جلسات الأسبوع، بارتفاع جماعي للمؤشرات مدفوعة بعمليات شراء من المتعاملين المصريين والعرب، وسط تداولات متوسطة، وربح رأس المال السوقي 10.3 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 690.786 مليار جنيه.

إيقاف تداول سهمين

أعلنت إدارة البورصة المصرية، إيقاف التداول على سهمين لمدة 10 دقائق لتجاوزها نسبة الـ5% صعودًا أو هبوطًا خلال جلسة تداول اليوم الثلاثاء، وهما؛ المؤشر للبرمجيات ونشر المعلومات، المجموعة المتكاملة للأعمال الهندسية.

البورصة تربح 10.3 مليار جنيه

أنهت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، منتصف جلسات الأسبوع، بارتفاع جماعي للمؤشرات مدفوعة بعمليات شراء من المتعاملين المصريين والعرب، وسط تداولات متوسطة، وربح رأس المال السوقي 10.3 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 690.786 مليار جنيه.

وبلغ حجم التداول على الأسهم 503.5 مليون ورقة مالية بقيمة 1.1 مليار جنيه، عبر تنفيذ 41.7 ألف عملية لعدد 194 شركة، وسجلت تعاملات المصريين 75.41% من إجمالي التعاملات، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 15.53%، والعرب على 9.06%، واستحوذت المؤسسات على 35.12% من المعاملات في البورصة، وكانت باقي المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 64.87%.

ومالت صافي تعاملات الأفراد المصريين والمؤسسات الأجنبية للبيع بقيمة 28.9 مليون جنيه، 126.3 مليون جنيه، على التوالي، فيما مالت صافي تعاملات الأفراد العرب والأجانب والمؤسسات المصرية والعربية للشراء بقيمة 4.3 مليون جنيه، 8.6 مليون جنيه، 83.8 مليون جنيه، 58.4 مليون جنيه، على التوالي.

ارتفع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 2.46% ليغلق عند مستوى 9923 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 50" بنسبة 1.46% ليغلق عند مستوى 1907 نقطة، وقفز مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 2.28% ليغلق عند مستوى 12253 نقطة، وزاد مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 2.41% ليغلق عند مستوى 4013 نقطة.

كما ارتفع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجى إكس 70 متساوى الأوزان" بنسبة 1.64% ليغلق عند مستوى 2229 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 100 متساوى الأوزان" بنسبة 1.66% ليغلق عند مستوى 3167 نقطة، ونزل مؤشر تميز بنسبة 0.04% ليغلق عند مستوى 3535 نقطة، وزاد مؤشر سندات الخزانة بنسبة 0.13% ليغلق عند مستوى 1213 نقطة.

وصعدت أسهم 102 شركة مقيدة بالبورصة فى ختام التعاملات، وانخفضت أسهم 21 شركة، ولم تتغير مستويات 71 شركة.

أسهم خزينة

وأعلنت شركات ابن سينا فارما، والكابلات الكهربائية المصرية، والصعيد العامة للمقاولات والاستثمار العقاري، وبالم هيلز للتعمير، والعاشر من رمضان للصناعات الدوائية والمستحضرات تشخيصية-راميدا، مجموعة مستشفيات كليوباترا، شراء الأولى 541.1 ألف سهم خلال جلسة أمس الإثنين، وشراء الثانية 426.1 ألف سهم خزينة، وبذلك تصل إجمالي نسبة أسهم الخزينة التي بحوزة الشركة إلى 2.68%، وشراء الثالثة 47.8 ألف سهم وبذلك تصل إجمالي نسبة أسهم الخزينة 2.11%، وشراء الرابعة 398.3 ألف سهم، تمثل نسبة 0.01% من رأسمال الشركة، وشراء الخامسة 300 ألف سهم، وشراء السادسة 120 ألف سهم.

تعاملات الداخليين

تباينت تعاملات الداخليين والمساهمين الرئيسيين والمجموعات المرتبطة بهم خلال جلسة تداول أمس الإثنين، إذ باع مجلس إدارة شركات العبوات الطبية، المجموعة المصرية العقارية، الشركة العربية لإدارة وتطوير الأصول، المؤشر للبرمجيات ونشر المعلومات 616 ألف سهم، 560 ألف سهم، 200 ألف سهم، 455 ألف سهم، على التوالي، وباعت مجموعة مرتبطة بالشركة العربية لمنتجات الألبان "آراب ديري-باندا" 3.9 مليون سهم.

فيما اشترى مجلس إدارة شركات بايونيرز بروبرتيز للتنمية العمرانية، بنك البركة مصر، سي أي كابيتال القابضة للاستثمارات المالية، بيراميزا للفنادق والقرى السياحية-بيراميزا، ام ام جروب للصناعة والتجارة العالمية 195 ألف سهم، 5.3 مليون سهم، 35 ألف سهم، 4 آلاف سهم، 30 ألف سهم، على التوالي، واشترت مجموعة مرتبطة بشركات أبو قير للأسمدة والصناعات الكيماوية، مدينة نصر للإسكان والتعمير، اسباير كابيتال القابضة للاستثمارات المالية، مصر للفنادق، بيراميزا للفنادق والقرى السياحية-بيراميزا، المصرية للمنتجعات السياحية 124.4 ألف سهم، 600 ألف سهم، 45 ألف سهم، 1031 سهم، 4 آلاف سهم، 300 ألف سهم، على التوالي.

بي إنفستمنتس

قالت شركة بي إنفستمنتس القابضة، إنه تم تنفيذ صفقة بيع كامل حصتها في شركة جيزة سيستمز (البالغة 44.7% كحصة غير مباشرة من خلال شركة إينرجيا تكنولوجيز-إحدى الشركات التابعة لشركة بي إنفستمنتس القابضة) إلى الشركة العربية لخدمات الإنترنت والاتصالات-إحدى الشركات التابعة لشركة الاتصالات السعودية- بقيمة إجمالية للشركة 119 مليون دولار.

المجموعة المصرية العقارية

قالت شركة المجموعة المصرية العقارية، إن مجلس الإدارة وافق بالإجماع على عزل شركة سوليد كابيتال للاستشارات المالية عن الأوراق المالية عن استكمال مهام أعمال التقييم، وذلك في ضوء تأخرهم في إنهاء أعمال التقييم، وتم تعيين شركة فينبي للاستشارات المالية عن الأوراق المالية لتقييم بعض الوحدات المملوكة لشركة تارجيت للاستثمار العقاري والتنمية والاستصلاح الزراعي والتنمية السياحية.

بنك البركة مصر

قال بنك البركة مصر، إن شركة مصر لتأمنيات الحياة، اشترت عدد 5.3 مليون سهم بسعر 13 جنيه بقيمة إجمالية 68.9 مليون جنيه لترتفع نسبة مساهمتها من 5.26% إلى 7.26%، وتم تنفيذ الصفقة من خلال شركة التجاري الدولي للسمسرة في الأوراق المالية.