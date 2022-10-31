اليوم السابع
Ads
الإثنين، 31 أكتوبر 2022 08:55 ص
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار عاجلة

91 % من القراء يؤيدون تكثيف الحملات التموينية على الأسواق لضبط محتكرى السلع

الإثنين، 31 أكتوبر 2022 07:37 ص
91 % من القراء يؤيدون تكثيف الحملات التموينية على الأسواق لضبط محتكرى السلع نتيجة الاستطلاع

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
فى استطلاع للرأى طرحه "اليوم السابع" على قرائه الأعزاء تحت عنوان هل تؤيد تكثيف الحملات التموينية على الأسواق لضبط محتكرى السلع والتصدى لجشع التجار؟، أيد غالبية القراء مطالب تكثيف الحملات التموينية على الأسواق لضبط محتكرى السلع والتصدى لجشع التجار.
 
وأيد 91 % من القراء يؤيدون تكثيف الحملات التموينية على الأسواق لضبط محتكرى السلع والتصدى لجشع التجار، بينما عارض 9% من القراء مطالب تكثيف الحملات التموينية على الأسواق لضبط محتكرى السلع والتصدى لجشع التجار.
 
نتيجة الاستطلاع
نتيجة الاستطلاع

 


التموين

تكثيف الحملات التموينية

الأسواق

محتكرى السلع

اليوم السابع بلس

الحملات التموينية



الموضوعات المتعلقة

الدولة تظهر العين الحمراء لمن يرفع الأسعار.. "حماية المستهلك": حبس محتكرى السلع وغرامة 2 مليون جنيه.. وزير التموين: التعامل بحسم مع من يحاول حجب السلع الأساسية لرفع الأسعار.. وتشديد الرقابة على أماكن التخزين

الإثنين، 31 أكتوبر 2022 06:00 ص

إجراءات التموين لمواجهة ارتفاع الأسعار.. إبراهيم عشماوي: الضرب بيد من حديد لكل من يحجب أو يرفع الأسعار.. عبد المنعم خليل: الدفع بعربات متنقلة محملة بسلع استراتيجية بداية من الغد.. والأرز المعبأ بـ15 جنيها

الإثنين، 31 أكتوبر 2022 12:25 ص

التموين: الضرب بيد من حديد لكل من يحجب أو يرفع أسعار السلع

الأحد، 30 أكتوبر 2022 10:09 م

وزير التموين: أتابع شكاوى المواطنين يوميا ومصادرة أى أرز بمخازن غير معتمدة

الأحد، 30 أكتوبر 2022 06:13 م

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة