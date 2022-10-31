فى استطلاع للرأى طرحه "اليوم السابع" على قرائه الأعزاء تحت عنوان هل تؤيد تكثيف الحملات التموينية على الأسواق لضبط محتكرى السلع والتصدى لجشع التجار؟، أيد غالبية القراء مطالب تكثيف الحملات التموينية على الأسواق لضبط محتكرى السلع والتصدى لجشع التجار.

وأيد 91 % من القراء يؤيدون تكثيف الحملات التموينية على الأسواق لضبط محتكرى السلع والتصدى لجشع التجار، بينما عارض 9% من القراء مطالب تكثيف الحملات التموينية على الأسواق لضبط محتكرى السلع والتصدى لجشع التجار.