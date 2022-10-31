12 سفينة محملة بالحبوب تغادر الموانئ الأوكرانية رغم انسحاب روسيا من "مبادرة الحبوب"

وكتب كوبراكوف في تغريدة عبر موقع "تويتر" للتواصل الاجتماعي حسب ما نقلته وكالة أنباء (يوكرنفورم) الأوكرانية-: "غادرت اثنتا عشرة سفينة الموانئ الأوكرانية اليوم .

وأضاف كوبراكوف أن السفن التي غادرت الموانئ الأوكرانية اليوم، تشمل سفينة إيكاريا إنجل، وهي مستأجرة بموجب برنامج الغذاء العالمي التابع للأمم المتحدة وتحمل على متنها 40 ألف طن من الحبوب لشعب إثيوبيا الذي يتأرجح على حافة المجاعة.

وكانت روسيا قد أعلنت أمس الأول انسحابها من مبادرة حبوب البحر الأسود، مبررة قرارها بهجوم استهدف سفينة تابعة لأسطول البحر الأسود في خليج سيفاستوبول، واتهمت روسيا أوكرانيا والمملكة المتحدة بتنفيذ الهجوم.