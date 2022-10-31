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‫وزير الزراعة: الإفراج عن 183 ألف طن أعلاف بـ94 مليون دولار خلال 5 أيام

الإثنين، 31 أكتوبر 2022 09:15 ص
‫وزير الزراعة: الإفراج عن 183 ألف طن أعلاف بـ94 مليون دولار خلال 5 أيام السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي
كتبت ــ أسماء نصار

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أعلن السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، أنه بناء على التنسيق مع البنك المركزي تم الإفراج عن 183 ألف طن من الذرة وفول الصويا بحوالي 94 مليون دولار خلال 5 أيام في الفترة من 23 حتى 27 أكتوبر الجارى، تنفيذا لتكليفات القيادة السياسية، وفي إطار متابعة نتائج الاجتماع الذي عقده الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء مع كافة الأطراف المعنية بالثروة الداجنة.
 
وأضاف "القصير"، أن الإفراج شمل  122 ألف طن من الذرة بحوالي 44,9 مليون دولار وحوالي 61 ألف طن من فول الصويا بقيمة 42،8 مليون دولار وأيضا إضافات أعلاف بحوالي 8 ملايين دولار.
 
وأكد وزير الزراعة، أن الإفراج يستهدف توفير كميات فى الأسواق من الذرة والصويا والتي هي المكونات الأساسية لأعلاف الدواجن وحيوانات المزرعة.
 
وناشد "القصير" المستوردين الذين يتم الإفراج لهم البيع بالأسعار المقبولة، مشيرا إلى أنه يجب أن يظهر أثر هذه الإفراجات فى انخفاض الأسعار.
 
وأوضح وزير الزراعة، أن هناك متابعة مستمرة وتنسيقا كاملا مع البنك المركزي واتحاد الدواجن للإفراج الدوري عن الذرة وفول الصويا وخامات وإضافات الإعلاف من الموانئ المصرية.
 

الزراعة

الذرة

الدواجن

الاعلاف

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