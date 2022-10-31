وفاة مدرس بأزمة قلبية أثناء اليوم الدراسي في شبرا الخيمة

القليوبية إبراهيم سالم

شهدت مدرسة أسامة بن زيد الابتدائية، التابعة لإدارة غرب شبرا الخيمة بمحافظة القليوبية، وفاة عزت محمد سلام مدرس مادة الرياضيات بالمدرسة، وذلك أثناء تواجده بالفصل والشرح للطلاب، حيث أصيب أزمة قلبية مفاجئة.

وجرى إخطار مديرية التربية والتعليم بالقليوبية بالواقعة، ووجهت سماح إبراهيم وكيل وزارة التعليم بالمحافظة باتخاذ الإجراءات اللازمة، موجهة التعازي لأسرة المدرس ومتابعة إجراءات الدفن والعزاء.

ومن ناحيته قال خالد الشربينى، مدير إدارة غرب شبرا الخيمة بمحافظة القليوبية، في بيان له، إن الفقيد كان يتميز بالخلق الطيب والتفاني بالعمل والانضباط، وأنه يتمتع بسمعة طيبة بين زملائه بالمدرسة الذى عمل فيها لمدة سنوات.

وأوضح الشربيني، أنه تم نقل المتوفى على الفور للمستشفى لمحاولة إسعافه، ولكن وافته المنية وتم إنهاء كافة إجراءات دفنه وتسليمه لذويه بمدينة بنها، لتشييع جثمانه لمثواه الأخير، مقدماً خالص العزاء والمواساة لأسرة الفقيد.

وتحولت صفحات مواقع التواصل الاجتماعي، لدفتر عزاء نعى فيه زملاء الفقيد بكلمات مؤثرة يحفها الحب المتواصل، داعيين الله له بالرحمة والمغفرة ولذويه بالصبر والسلوان.