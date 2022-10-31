وزير الصحة: لدينا اكتفاء ذاتى يصل إلى 92 % من معظم الأدوية

كتب محمد شعلان

قال الدكتور خالد عبد الغفار، وزير الصحة والسكان، إنه تم تطبيق الشبكة الوطنية الموحدة لخدمات الطوارئ بقطاع الصحة في 6 محافظات ضمن المرحلة الأولى للتأمين الصحي الشامل.

وتابع خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى ببرنامج «صالة التحرير»، المذاع على قناة صدى البلد، أنه لم يشعر أي مواطن بوجود نقص في الدواء خلال أزمة كورونا، مضيفا أن هناك لجنة لتعظيم صناعة الدواء في مصر خلال الفترة المقبلة، والرئيس وجه بتطويرها.

وأكد الدكتور خالد عبد الغفار، وزير الصحة والسكان، أن صناعة الدواء في مصر تعود لسنوات طويلة، ومصر رائدة في هذه الصناعة على مستوى أفريقيا والشرق الأوسط وتمتلك خبرات تكنولوجية وبشرية كبيرة، وأوضح أن فرص الاستثمار في قطاع الدواء عالية جدا، مضيفا أن هناك اكتفاء ذاتي يصل إلى 92 % من معظم الأدوية، ويتم استيراد بعض الأدوية الخاصة بالعلاج البيولوجي أو الأورام والمواد الخام اللازمة لصناعة عدد من الأدوية.

وأشار الدكتور خالد عبد الغفار، وزير الصحة والسكان، إلى أن مدينة الدواء صرح طبي مبهر على مستوى المنطقة يمكنها إنتاج الأدوية البيولوجية وعلاج الأورام، لتحقيق الاكتفاء الذاتي والتصدير للدول المجاورة، مؤكدا أن الدواء المصري يتميز بالفاعلية وتنافسية السعر بشكل كبير على مستوى العالم.