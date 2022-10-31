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وزير الصحة: الشبكة الوطنية للطوارئ فكرة الرئيس السيسي منذ 4 سنوات

الإثنين، 31 أكتوبر 2022 06:47 م
وزير الصحة: الشبكة الوطنية للطوارئ فكرة الرئيس السيسي منذ 4 سنوات خالد عبد الغفار
كتب محمد شعلان

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كشف الدكتور خالد عبد الغفار، وزير الصحة والسكان، تفاصيل افتتاح الشبكة الوطنية للسلامة العامة، موضحا أنها شبكة موحدة على مستوى الجمهورية، تمكن المواطنين فى التواصل معها عند معاناتهم من أي أزمة.
 
وأضاف وزير الصحة، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى برنامج «صالة التحرير»، المذاع على قناة صدى البلد، أن الشبكة الوطنية للسلامة العامة فكرة الرئيس عبد الفتاح السيسي منذ 4 سنوات، قائلا: "لم نكن نحلم بتواجد هذه التكنولوجيا في مصر".
 
وأشار إلى أن الشبكة الوطنية للسلامة العامة، تحتوى على غرف عمليات تعمل على مدار الساعة طوال العام، تعتمد على قاعدة بيانات عالية الدقة، مؤكدا أن المواطن المصري البسيط هو المستفيد بالدرجة الأولى من الشبكة الوطنية للسلامة العامة، والتي تغني عن التواصل مع أرقام الطوارئ الخاصة بالخدمات المختلفة مثل الإسعاف.
 
وتابع الدكتور خالد عبد الغفار: المواطن بعدما يتواصل مع الشبكة الوطنية يتم التحرك البشري طبقا للأزمة أو الطارئ الذي يعاني منه في المكان الذي يتواجد فيه، ويتم تحديد مكانه وأقرب نقطة يمكنها تقديم الخدمة له، موضحا أن الشبكة الوطنية للسلامة العامة، مرتبطة بـ 4 آلاف سيارة إلكترونيا على مستوى الجمهورية.
 

وزير الصحة

الرئيس السيسى

الشبكة الوطنية للسلامة

سيارات الاسعاف

الشبكة الوطنية للطوارئ

اليوم السابع بلس



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