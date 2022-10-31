وزير التنمية المحلية: الشبكة الوطنية للطوارئ توفر كافة البيانات لمتخذى القرار

إبراهيم حسان

قال اللواء هشام آمنة، وزير التنمية المحلية، إن الدولة المصرية تسعى جاهدة بتوجيهات من رئيس الجمهورية، إلى رقمنة الخدمات التي يقدمها الجهاز الإداري للدولة للارتقاء بمستوى الخدمات الحكومية المقدمة للمواطنين، وضمان سرعة وجودة تلك الخدمات ودعم خطط التنمية المستدامة عن طريق استخدام التكنولوجيا الحديثة طبقا لأحدث المعايير العالمية، مشيرا إلى أهمية مشروع الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة المتطورة، والذي يعد من أكبر المنظومات من نوعها لتوفير كافة البيانات والمعلومات لمتخذي القرار وتحقيق سرعة رد الفعل أثناء الحالات الطارئة.

أضاف "آمنة"، على هامش افتتاح وانطلاق الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة المتطورة بالمقطم، بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي، أن الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة المتطورة تساهم أيضا في متابعة المشروعات التنموية في كافة أنحاء البلاد، وتسخر الوسائل التكنولوجية الحديثة لدعم استراتيجية مصر الرقمية وتنفيذ رؤية مصر 2030، مشيرا إلى جهود وزارة التنمية المحلية في المشاركة في الدراسة المبدئية للشبكة الوطنية للطوارئ والصحة العامة، بالتعاون مع المختصين بالجهات المعنية وتطوير البنية التحتية للاتصالات، ووضع مقترح الحل الفني لتنفيذ الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة.

وأوضح الوزير، أن وزارة التنمية المحلية قامت أيضا بتذليل المصاعب والقيام بالأعمال الخاصة بتركيبات مواقع الشبكة الوطنية بالمحافظات والمواقع التابعة لها، لسرعة تنفيذ الشبكة خلال 24 شهرا، كما تم استضافة عدة اجتماعات لمسئولي المحافظات لتوضيح الغرض من الشبكة والخدمات التي تقدمها، وكيفية تحديد المطالب الفنية منها شاملة، نطاقات التغطية والخدمات وتطوير غرف العمليات والأنظمة والتطبيقات، كما جرى التنسيق مع المحافظات لحصر وتجميع بيانات وإحداثيات المباني والأراضي التابعة لها، والتي يمكن استخدامها لأغراض تخدم الشبكة، من أبراج وأجهزة إرسال واستقبال ومحطات تقوية، وتنفيذ مصدر تيار كهربائي دائم بالمواقع.

وتابع: "يتم حاليا تجهيز الغرفة الرئيسية لإدارة الطوارئ والسلامة العامة بوزارة التنمية المحلية بمقر العاصمة الإدارية الجديدة، وإجراء تجارب استرشادية للشبكة الوطنية بمحافظات المرحلة الأولى لإقليم القناة، وتم بنجاح تنفيذ التجارب بمشاركة كافة الجهات المعنية، من خلال تلقي بلاغات المواطنين والاستجابة لها، بغرف العمليات التخصصية، حيث جرى ذلك من خلال أبرز الأنظمة والتطبيقات التي وفرتها الشبكة الوطنية".

ويعد مشروع الشبكة الوطنية الموحدة لخدمات الطوارئ والسلامة العامة المتطورة، إنجاز تاريخي ونقلة حضارية كبرى لمصر في التعامل مع الأزمات والطوارئ من خلال منظومة واحدة تشارك فيها جميع الوزارات والهيئات ودواوين المحافظات بالدولة، بما تضمن جودة التعامل مع الأزمات الطارئة وسرعة احتوائها بمعايير عالمية، حيث تدعم الشبكة جهود الدولة فى مجالات التأمين المختلفة فى كافة أنحاء الجمهورية باستخدام أحدث الوسائل التكنولوجية الحديثة لصالح الأمن والخدمات على مستوى الدولة.