وزير التعليم العالى يعلن صدور قرارات جمهورية بتعيين قيادات جامعية جديدة

أعلن الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، صدور عدة قرارات جمهورية بتعيين قيادات جديدة في الجامعات الحكومية.
وجاءت التعيينات على النحو التالي:
• الدكتور السيد عبدالحميد علي علي فودة، نائبًا لرئيس جامعة بنها لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة.
• الدكتور عاصم فؤاد محمد العيسوي، نائبًا لرئيس جامعة الفيوم لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة.
• الدكتور علي محمد علي الأنور، عميدًا لكلية الطب جامعة عين شمس.
• الدكتورة سلوى رشاد أمين محمد، عميدًا لكلية الألسن جامعة عين شمس.
• الدكتور أيمن السيد أحمد السيد، عميدًا لكلية الهندسة الإلكترونية جامعة المنوفية.
• الدكتور عيد عبدالواحد علي درويش، عميدًا لكلية التربية جامعة المنيا.
• الدكتور فريد إبراهيم الدسوقي أبوزيد، عميدًا لكلية العلوم جامعة بورسعيد.
• الدكتور إيهاب محمد لطفي أحمد، عميدًا لكلية الهندسة جامعة قناة السويس.
• الدكتور ماجد محمد السعيد علي، عميدًا لكلية التربية الرياضية جامعة قناة السويس.
• الدكتور أحمد محمد الهادي محمد، عميدًا لكلية الطب البشري جامعة الزقازيق.
• الدكتور وليد أحمد عبدالله يوسف، عميدًا لكلية طب وجراحة الفم والأسنان جامعة الزقازيق.
• الدكتورة نادية محمد الصاوي جعفر، عميدًا لكلية التربية الرياضية بنات جامعة الزقازيق.
• الدكتور مجدي محمد أحمد الشحات، عميدًا لكلية التربية جامعة بنها.
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