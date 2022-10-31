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وزير التعليم العالى يعلن صدور قرارات جمهورية بتعيين قيادات جامعية جديدة

الإثنين، 31 أكتوبر 2022 08:38 م
وزير التعليم العالى يعلن صدور قرارات جمهورية بتعيين قيادات جامعية جديدة الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي
كتب محمد صبحى

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أعلن الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، صدور عدة قرارات جمهورية بتعيين قيادات جديدة في الجامعات الحكومية. 

وجاءت التعيينات على النحو التالي:
 
• الدكتور السيد عبدالحميد علي علي فودة، نائبًا لرئيس جامعة بنها لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة.
 
• الدكتور عاصم فؤاد محمد العيسوي، نائبًا لرئيس جامعة الفيوم لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة.
 
• الدكتور علي محمد علي الأنور، عميدًا لكلية الطب جامعة عين شمس.
 
• الدكتورة سلوى رشاد أمين محمد، عميدًا لكلية الألسن جامعة عين شمس.
 
• الدكتور أيمن السيد أحمد السيد، عميدًا لكلية الهندسة الإلكترونية جامعة المنوفية.
 
• الدكتور عيد عبدالواحد علي درويش، عميدًا لكلية التربية جامعة المنيا.
 
• الدكتور فريد إبراهيم الدسوقي أبوزيد، عميدًا لكلية العلوم جامعة بورسعيد.
 
• الدكتور  إيهاب محمد لطفي أحمد، عميدًا لكلية الهندسة جامعة قناة السويس.
 
• الدكتور ماجد محمد السعيد علي، عميدًا لكلية التربية الرياضية جامعة قناة السويس. 
 
• الدكتور أحمد محمد الهادي محمد، عميدًا لكلية الطب البشري جامعة الزقازيق.
 
• الدكتور وليد أحمد عبدالله يوسف، عميدًا لكلية طب وجراحة الفم والأسنان جامعة الزقازيق.
 
• الدكتورة نادية محمد الصاوي جعفر، عميدًا لكلية التربية الرياضية بنات جامعة الزقازيق.
 
• الدكتور مجدي محمد أحمد الشحات، عميدًا لكلية التربية جامعة بنها.
 
 

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