هيئة الشراء الموحد: المواطن المصرى لم يشعر بنقص أى أدوية خلال جائحة كورونا

تحت رعاية الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء عقد مؤتمر" الدواء والرعاية الصحية فى الجمهورية الجديدة" المنعقد حاليا بالقاهرة، جلسة خاصة تحت عنوان "ضمان توفير الدواء فى ظل التحديات العالمية"، باشتراك هيئة الشراء الموحد، وهيئة الدواء المصرية، ومدينة الدواء.

من جانبه قال الدكتور أيمن الخطيب نائب رئيس هيئة الدواء المصرية، إنه خلال جائحة كورونا لم يحدث أي أزمة فى الدواء، ولا يوجد أى دواء توافر فى العالم إلا وتم توفيره فى مصر، وكان مبدأنا أننا فى أزمة ولابد من توفير الدواء، موضحًا أن أول لقاح ظهر فى نهاية عام 2020 بموافقة الاستخدام الطارئ للقاح، وهو سينوفارم الصينى، وفكرة الاستخدام الطارئ أن يتم الموافقة على اللقاح بشكل طارئ دون الانتظار للموافقة النهائية والتى قد يستغرق البحث حوالى 10 سنوات وليس خلال عام واحد فقط، مشيرًا إلى أنه تم توفير المثائل والبدائل المحلية بالأدوية المصرية لعلاج كورونا.

من جانبه قال الدكتور هشام ستيت نائب رئيس هيئة الشراء الموحد، إنه تزامن إنشاء هيئة الشراء الموحد فى أوائل عام 2020 مع بداية جائحة كورونا، واستطاعت الهيئة رغم حداثة إنشائها توفير الأدوية والمستلزمات الخاصة بمجابهة الجائحة بكفاءة ولم يشعر المواطن بنقص أى أدوية أو مستلزمات خاصة بعلاج حالات كورونا، كما تم توفير جميع أنواع اللقاحات الخاصة بفيروس كورونا، فى وقت تزامن مع برنامج التطعيم المطبقة فى الدول الكبرى.

وأضاف: توالت التحديات متمثلة فى تحديات خارجية مثل اضطراب سلاسل الإمداد العالمية وارتفاع أسعار الشحن، وتطورات الحرب الروسية الأوكرانية وتأثيرها على ارتفاع أسعار مدخلات الإنتاج لكل السلع المستوردة، وزيادة تكلفة الاستيراد، وتحديات داخلية نتجت عن ذلك متمثلة فى تغير سعر صرف الدولار، وبالتالي ارتفاع أسعار كل مدخلات الإنتاج المستوردة على المنتج المحلى من الأدوية والمستلزمات.

وتمثلت خطط الهيئة فى التعامل مع التحديات فى:

1.اتباع سياسة تسعير مرنة

2.توفير أكثر من بديل للمنتج الواحد سواء المنتج المحلى أو المستورد

3.تشجيع تعميق التصنيع المحلى للمستحضرات والاجهزة والمستلزمات

4.الانفتاح على مصادر متعددة لتوفير الأدوية والمستلزمات والأجهزة

5.تعزيز المخزون الدوائى من المستحضرات الإستراتيجية.

6.تطبيق مفاهيم اقتصاديات الصحة وإدارة التكنولوجيا الطبية لرفع كفاءة الاستخدام الأمثل لموارد الدولة الصحية.

7.تبنى مبادرات التحول الرقمى لتوفير المعلومات اللازمة للتخطيط لتوفير الدواء حسب الاحتياجات.