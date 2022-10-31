هيئة الإسعاف تكشف طريقة التعامل مع الأعضاء المبتورة عند وقوع الحوادث

كتب وليد عبد السلام

كشفت هيئة الاسعاف عن طريقة التعامل مع الأجزاء المبتورة من الجسم عند وقوع الحوادث الكبرى.

وقالت هيئة الاسعاف: يمكن في بعض الأحيان إعادة زرع الجزء المبتور فى مكانه بالجسم ولذلك نوصى بالاحتفاظ بالجزء المبتور ونقلة مع المصاب للمستشفى.

وأوضحت هيئة الإسعاف الطريقة الصحيحة لحفظ العضو المبتور من الجسم حيث أوصت بلفة في قطعة من الشاش النظيف المبلل بالماء أو محلول الملح مع عصرها جيدا بدون تنظيفة وبعدها يوضع في كيس محكم الغلق وبعدها يوضع فوق كيس الثلج ولا يغمر بداخلة .

كان الدكتور خالد عبد الغفار، وزير الصحة، قال إن هيئة الإسعاف لم يتم إنشاؤها لتحقيق مكاسب فهى هيئة غير هادفة للربح، مضيفا: "لدينا 3100 سيارة بخلاف سيارات حياة كريمة بالإضافة إلى 1664 نقطة ثابتة منتشرة فى المحافظات".

وتابع وزير الصحة: "هيئة الإسعاف هيئة محترمة تعمل بأقصى ما يمكن عمله لتأمين الاحتياج الطارى للمواطن، والخدمات فى المجمل بالمجان إذا كانت فى داخل نطاق المحافظة دون تحصيل أى رسوم فنقل المريض يكون بالمجان من مستشفى حكومى لحكومى أو من خاص لحكومى ويتم تحصيل الرسوم المقررة إذا كان النقل من مستشفى حكومى لخاص طبقا لرغبة المريض".