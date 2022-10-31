اليوم السابع
Ads
الإثنين، 31 أكتوبر 2022 12:00 م
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار عالمية

نيوزيلندا تفرض عقوبات على مواطنين وشركات روسية

الإثنين، 31 أكتوبر 2022 10:33 ص
نيوزيلندا تفرض عقوبات على مواطنين وشركات روسية الحرب الروسية الاوكرانية
كتبت: هناء أبو العز

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
فرضت السلطات النيوزيلندية عقوبات على 14 مواطنا روسيا، فضلا عن شركات في قطاع الدفاع ووسائل الإعلام.
 
وقالت وزيرة الخارجية نانايا ماهوتا اليوم الاثنين في مؤتمر صحفي عقب اجتماع حكومي، إن القيود الجديدة ستطال 14 مواطنا من روسيا، بما في ذلك "رؤساء ومساهمين في الشركات التي تنتج الصواريخ والأسلحة النارية، فضلا عن أعضاء الجماعات شبه العسكرية المرتبطة بالشركة العسكرية الخاصة".
 
وسيتم منع جميع الأشخاص الخاضعين للقيود من زيارة نيوزيلندا وطائراتهم من استخدام المجال الجوي للبلاد والسفن من دخول الموانئ، وسيتم تجميد أصول الأشخاص الذين فرضت عليهم العقوبات.
 

نيوزيلندا

الحرب الروسية الاوكرانية

الموانئ

عقوبات



الموضوعات المتعلقة


مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة