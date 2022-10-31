نيوزيلندا تفرض عقوبات على مواطنين وشركات روسية

كتبت: هناء أبو العز

فرضت السلطات النيوزيلندية عقوبات على 14 مواطنا روسيا، فضلا عن شركات في قطاع الدفاع ووسائل الإعلام.

وقالت وزيرة الخارجية نانايا ماهوتا اليوم الاثنين في مؤتمر صحفي عقب اجتماع حكومي، إن القيود الجديدة ستطال 14 مواطنا من روسيا، بما في ذلك "رؤساء ومساهمين في الشركات التي تنتج الصواريخ والأسلحة النارية، فضلا عن أعضاء الجماعات شبه العسكرية المرتبطة بالشركة العسكرية الخاصة".

وسيتم منع جميع الأشخاص الخاضعين للقيود من زيارة نيوزيلندا وطائراتهم من استخدام المجال الجوي للبلاد والسفن من دخول الموانئ، وسيتم تجميد أصول الأشخاص الذين فرضت عليهم العقوبات.