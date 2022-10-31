نقابة الخدمات الإدارية: افتتاح مركز التحكم الرئيسى للشبكة الوطنية نقلة حضارية

كتبت آية دعبس

أكد هشام فاروق المهيري نائب رئيس اتحاد عمال مصر ورئيس النقابه العامه للخدمات الاداريه والاجتماعية أن مشروع الشبكة الوطنية الموحدة لخدمات الطوارئ والسلامة العامة المتطورة الذي افتتحه الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم يعد إنجازا تاريخيا ونقلة حضارية كبرى لمصر في التعامل مع الأزمات والطوارئ من خلال منظومة واحدة تشارك فيها جميع الوزارات والهيئات ودواوين المحافظات بالدولة.

وأوضح هشام المهيري أنه يضمن جودة التعامل مع الأزمات الطارئة وسرعة احتوائها بمعايير عالمية، حيث تدعم الشبكة جهود الدولة فى مجالات التأمين المختلفة فى كافة أنحاء الجمهورية باستخدام أحدث الوسائل التكنولوجية الحديثة لصالح الأمن والخدمات على مستوى الدولة.

وأرسل هشام المهيري رسالة شكر وتاييد لما يبذله من أجل هذا الوطن الحبيب، قائلا: كل يوم نرى إنجاز على أرض مصر.. ليكون ردا واقعيا على من يدعي الأكاذيب والافتراء.