نظافة القاهرة تنفذ أعمال تشجير مشروع روضة السيدة زينب.. صور

كتب ـ سيد الخلفاوى

نفذت هيئة النظافة والتجميل بالقاهرة اعمال تشجير لمشروع روضة السيدة زينب وفق خطط الهيئة العامة لنظافة وتجميل وإنارة القاهرة والإدارة المركزية للتجميل لخلق متنفسات جديدة للمواطنين وتحسين المظهر العام، وتنفيذ مبادرة اتحضر للأخضر بكافة أرجاء القاهرة.

وتم بناء المشروع بشكل معمارى يتماشى مع تاريخ وشكل حى السيدة زينب العريق، حيث تم بناء 16 عمارة مكونة من أرضى و5 أدوار، على 7 أفدنة تم تخطيطها ليكون بها ممشى سياحى وأماكن لانتظار السيارات، وأقل شارع عرضه 12 مترا.

وهناك 4 نماذج للإنشاءات داخل مشروع روضة السيدة، نموذج "أ" ويشمل 12 وحدة بالطابق الواحد بأربع مداخل، ونموذج "ب" 8 شقق بالدور السكنى بمدخلين، ونموذج "ج" 4 شقق فى الدور بمدخل واحد ومساحات متنوعة، وهناك نموذج غرفتين وصالة على مساحة 65 م2، و156 وحدة بمساحة 72م2، و56 وحدة بمساحة 82م2، و84 وحدة بمساحة 90م2.