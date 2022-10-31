ندوة لـ"حياة كريمة" تكشف مشاركة أساتذة وطلاب جامعة كفر الشيخ في المبادرة

كفر الشيخ- محمد سليمان

استضافت جامعة كفرالشيخ، ندوة توعوية طلابية لمؤسسة "حياة كريمة"، في كلية التربية النوعية، تحت عنوان "تعزيز جهود العمل التطوعي، لشباب الجامعات".

عقدت الندوة بحضور الدكتور محمد عبد العال، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والدكتورة أماني شاكر، عميد كلية التربية النوعية، والعميد أحمد عمارة، المستشار العسكري للمحافظة، والنائب هيام الطباخ، عضو مجلس النواب، عضو مؤسسة حياة كريمة، وإسلام عبدالسميع جبر، منسق عام المبادرة بالمحافظة، والدكتور رشدي العدوي، وكيل كلية الزراعة للدراسات العليا والبحوث ومنسق عام الأنشطة الطلابية بالجامعة، ووكلاء الكلية وأعضاء هيئة التدريس وحضور طلابي كبير.

بدأت الندوة بعزف السلام الجمهوري، ثم تلاوة آيات من الذكر الحكيم، وعرض فريق عمل مؤسسة حياة كريمة، فيلمًا تسجيليًا حول مبادرة "حياة كريمة"، التي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وقال الدكتور محمد عبد العال، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، إن الندوة تأتى في إطار سلسلة من الندوات التوعوية، التي تنظمها مؤسسة حياة كريمة داخل الجامعات بكافة محافظات الجمهورية، لنشر قيم العمل التطوعي والخدمة المجتمعية لدى شباب الجامعات، في إطار المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، موجهًا رسالة شكر وتقدير إلى الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، باعتبار المبادرة التي أطلقها أكبر مشروع تنموي في تاريخ مصر الحديث والعالم لتحقيق التنمية المستدامة.

وأوضح بأن هناك مشاركة إيجابية من أساتذة وطلاب الجامعة في مبادرة حياة كريمة، على كافة المستويات، وكل تخصصات الجامعة تشارك في المبادرة من خلال مساهمة حقيقية للطلاب، مؤكداً أن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" تهدف إلى تعزيز روح الانتماء للوطن والتأكيد على انحياز الدولة للفئات الأكثر احتياجًا وحرص القيادة السياسية على تطبيق العدالة الاجتماعية، مشيرا إلى حجم الإنجاز المحقق وتأثيره الإيجابى على تحسين جودة الحياة والتبشير بمستقبل أفضل، وقال أن الجمهورية الجديدة ستبنى على كوادر من شبابنا ونتمنى من جميع الشباب المشاركة في مبادرة حياة كريمة من أجل مصر ومن أجل مستقبل أفضل.

وأشار الدكتور رشدي العدوي، وكيل كلية الزراعة للدراسات العليا والبحوث ،ومنسق عام الأنشطة الطلابية بالجامعة إن المبادرة الرئاسية حياة كريمة تهدف للتأكيد على أهمية العمل التطوعي، وجذب الشباب لفكرة العمل المجتمعي والخدمي، وأن هناك أنشطة تدريبية متنوعة تقدمها مؤسسة حياة كريمة من بينها، التدريب على المهارات التي يحتاجها سوق العمل، وأنشطة تدريبية توعوية للشباب من أجل فتح قنوات تواصل مباشرة بين المؤسسة والمجتمع وخصوصا، فئة الشباب، وهناك خطة متنوعة للأنشطة من خلال مجموعات عمل، تتضمن التدريب والتطوير والتوعية.

ووجهت الدكتور أماني شاكر، عميد كلية التربية النوعية الشكر، والتقدير إلى الرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية، وكل القائمين على المبادرة؛ لاهتمامهم بالريف المصرى، وإتاحة الفرصة للطلاب لكي يتعرفوا على حجم التطوير والإنجاز.

وأكدت شاكر، أن مبادرة حياة كريمة بمفهومها الشامل تستهدف بناء الإنسان عن طريق الاهتمام بالتعليم والصحة وتوفير البيئة المعيشية المناسبة لجميع المواطنين، فضلًا عن التدريب والتأهيل والتثقيف عبر الندوات التوعوية التي تستهدف في الأساس تأهيل الإنسان وتنمية قدراته.



ندوة حياة كريمة بجامعة كفر الشيخ