نجيب ميقاتي يترأس وفد لبنان المشارك في القمة العربية بالجزائر

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وصل رئيس الحكومة اللبنانية نجيب ميقاتي، إلى جمهورية الجزائر الديمقراطية الشعبية، اليوم الاثنين، لتمثيل لبنان في القمة العربية، في دورتها الحادية والثلاثين التي ستعقد غدًا وبعد غد.

وكان في استقباله في "مطار هواري بومدين" الوزير الأول في الجزائر أيمن بن عبد الرحمن ووزير الخارجية رمطان لعمامرة ووزيرة البيئة والطاقات المتجددة سامية موالفي بصفتها المرافقة الدائمة للرئيس ميقاتي خلال القمة والأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبوالغيط وسفير لبنان في الجزائر محمد حسن، سفير لبنان في مصر علي الحلبي وسفير الجزائر في لبنان عبد الكريم ركيبي.

وأكد بيان لمجلس الوزراء اللبناني أن ميقاتي أقيمت له في المطار مراسم الاستقبال الرسمية، تلتها جلسة بين الرئيس ميقاتي والوزير الأول والأمين العام للجامعة العربية في القاعة الشرفية الرئاسية قبل أن ينتقل الرئيس ميقاتي إلى مقر إقامته.

ويضم الوفد الرسمي اللبناني إلى القمة وزير الخارجية اللبناني عبدالله بو حبيب والسفير اللبناني في الجزائر ومدير القسم العربي في وزارة الخارجية علي المولى، والمستشار الديبلوماسي للرئيس ميقاتي السفير بطرس عساكر.

وقد اصطحب الرئيس ميقاتي معه إلى الجزائر وزير الطاقة والمياه وليد فياض، الذي سيجري محادثات مع المسؤولين الجزائريين تتناول التعاون النفطي بين البلدين.