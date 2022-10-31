اليوم السابع
Ads
الإثنين، 31 أكتوبر 2022 09:41 م
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار عربية

نجيب ميقاتي يترأس وفد لبنان المشارك في القمة العربية بالجزائر

الإثنين، 31 أكتوبر 2022 09:00 م
نجيب ميقاتي يترأس وفد لبنان المشارك في القمة العربية بالجزائر نجيب ميقاتي
أ ش أ

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

وصل رئيس الحكومة اللبنانية نجيب ميقاتي، إلى جمهورية الجزائر الديمقراطية الشعبية، اليوم الاثنين، لتمثيل لبنان في القمة العربية، في دورتها الحادية والثلاثين التي ستعقد غدًا وبعد غد.

وكان في استقباله في "مطار هواري بومدين" الوزير الأول في الجزائر أيمن بن عبد الرحمن ووزير الخارجية رمطان لعمامرة ووزيرة البيئة والطاقات المتجددة سامية موالفي بصفتها المرافقة الدائمة للرئيس ميقاتي خلال القمة والأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبوالغيط وسفير لبنان في الجزائر محمد حسن، سفير لبنان في مصر علي الحلبي وسفير الجزائر في لبنان عبد الكريم ركيبي.

وأكد بيان لمجلس الوزراء اللبناني أن ميقاتي أقيمت له في المطار مراسم الاستقبال الرسمية، تلتها جلسة بين الرئيس ميقاتي والوزير الأول والأمين العام للجامعة العربية في القاعة الشرفية الرئاسية قبل أن ينتقل الرئيس ميقاتي إلى مقر إقامته.

ويضم الوفد الرسمي اللبناني إلى القمة وزير الخارجية اللبناني عبدالله بو حبيب والسفير اللبناني في الجزائر ومدير القسم العربي في وزارة الخارجية علي المولى، والمستشار الديبلوماسي للرئيس ميقاتي السفير بطرس عساكر.

وقد اصطحب الرئيس ميقاتي معه إلى الجزائر وزير الطاقة والمياه وليد فياض، الذي سيجري محادثات مع المسؤولين الجزائريين تتناول التعاون النفطي بين البلدين.

 


نجيب ميقاتي

ميقاتي

الجزائر

القمة العربية بالجزائر

القمة العربية

لبنان



الموضوعات المتعلقة

لبنان يدين التفجير الإرهابي المزدوج في العاصمة الصومالية مقديشو

الإثنين، 31 أكتوبر 2022 03:00 ص

ما مصير لبنان عقب مغادرة عون؟.. الرئيس يوقع مرسوم استقالة حكومة تصريف الأعمال ويدعو لسرعة تشكيل حكومة جديدة وانتخاب رئيس لإنقاذ البلاد من "الفراغ".. ويؤكد: خزينة البلد مسروقة.. وميقاتى: الحكومة مستمرة فى عملها

الأحد، 30 أكتوبر 2022 11:00 م

بعد 6 أعوام فى سُدة الحكم.. عون يغادر قصر بعبدا الرئاسى قبل يوم من انتهاء ولايته الدستورية.. الموظفون وأعضاء الحكومة يودعون ميشال وفراغ رئاسى يلاحق لبنان.. البطريرك المارونى يدعو لانتخاب رئيس جديد للبنان.. صور

الأحد، 30 أكتوبر 2022 02:30 م

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة