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من طريق مغلق إلى محور مرورى هام.. شاهد طريق سكة الناظر بالجيزة بعد رصفه

الإثنين، 31 أكتوبر 2022 04:00 ص
من طريق مغلق إلى محور مرورى هام.. شاهد طريق سكة الناظر بالجيزة بعد رصفه طريق سكة الناظر بمنطقة القصبجي
كتبت – مرام محمد

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شهد طريق سكة الناظر بمنطقة القصبجي بحي جنوب الجيزة، أعمال رفع كفاءة ورصف وتطوير شامل، وذلك بالتوازي مع أعمال تبليط شوارع عزبة القصبجي بالإنترلوك؛ لتحسين حركة سير المواطنين.
 
يأتي ذلك في إطار الخطة الاستثمارية للعام المالي الجاري، والتي شهدت إدراج العديد من الطرق والمحاور المرورية بخطط التطوير لتحسين حركة سير المواطنين والمركبات.
 
ووجه اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، رؤساء الأحياء والمراكز والمدن بالمتابعة الدورية مع الشركات المنفذة للرصف، للتأكد من الإلتزام بالمعايير والمواصفات المحددة للأعمال والجدول الزمني لها، مشددا على ضرورة أن تكون الأعمال على أعلى مستوي ووفقا للمواصفات المحددة لضمان عوامل الاستدامة.
 
وفي سياق متصل، يواصل حي شمال الجيزة استكمال أعمال التطوير بشارع امتداد البصراوي برفع طبقة الطريق المتهالكة والأرصفة وإزالة التعديات والبروز للمحال والمنشآت التجارية لتوسعة الشارع وتنفيذ خطة تطوير شاملة له من رصف وإنشاء أرصفة للمشاة ودعم شبكة الإنارة إلى جانب استكمال تركيب الإنترلوك بشارع المشروع، ضمن خطة رفع كفاءة الطرق الداخلية بحي شمال.
 
وينفذ حي العمرانية خطة تطوير شوارع المخزن والناصر بمنطقة العمرانية الشرقية، حيث تم البدء في فرد طبقة الدقشوم وإزالة التعديات والبروز بالطريق تمهيدا للرصف، إلى جانب تنفيذ أعمال ترميم ورفع كفاءة للطريق بعد إزالة الطبقة المتهالكة للطريق بشارع الإسكان ومتفرعاته وشوارع المهندس ومصباح عامر، إلى جانب تنفيذ أعمال الإنترلوك؛ لتحسين حركة السير للمواطنين بمتفرعات شارع عبد القادر الخولي بالعمرانية.
 

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الجيزة



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