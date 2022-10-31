اليوم السابع
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مصرع ربة منزل بعد تناولها حبة الغلال السامة في الغربية

الإثنين، 31 أكتوبر 2022 01:41 م
مصرع ربة منزل بعد تناولها حبة الغلال السامة في الغربية جثة - أرشيفية
الغربية محمد طارق

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شهدت قرية السملاوية التابعة لدائرة مركز زفتى بمحافظة الغربية، مصرع ربة منزل، عقب تناولها حبة الغلال السامة، لمرورها بأزمة نفسية، عقب تعرضها لنوبة اكتئاب بسبب خلافات مع زوجها.
 
وكان مستشفى طنطا الجامعي استقبل ربة منزل في العقد الثالث من العمر، مقيمة بقرية السملاوية بدائرة مركز زفتى، مصابة بحالة إعياء شديدة وقئ مستمر وإسهال ادعاء تناول مادة فسفورية سامة"حبة الغلال" بالانتقال والفحص تبين أن ربة المنزل أصيبت بأزمة نفسية نتيجة الخلافات مع زوجها، وعلى إثر ذلك أقدمت على إنهاء حياتها وتبين أن المتوفاة لم يمضي على زواجها عام.
 

 


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