مستشفيات جامعة أسوان: إعادة الحياة لمريض توقف قلبه نصف ساعة

أسوان - عبد الله صلاح

صرح الدكتور محمد زكي الدهشوري عميد كلية الطب ورئيس مجلس إدارة مستشفيات جامعة أسوان، أن أطباء قسم القلب والأوعية الدموية بالمستشفى نجحوا فى استعادة النبض لقلب مريض بعد توقفه لمدة نصف ساعة من الزمن.

وأضاف الدكتور الدهشورى، فى بيان صحفى، أنه تفاصيل عودة الحياة للمريض بدأت عندما استقبل قسم القلب مريض قلب، يحمله أهله علي الاكتاف توقف قلبه عن النبض، ودخلوا به إلى عيادة استقبال قسم الصدر بالمستشفي الجامعي بأسوان، ثم تدخل أطباء أطباء قسم القلب والأوعية الدموية أبطال القصة من الجيش الأبيض وهم الدكتورة إسراء أبو زيد والدكتور بهاء شمندي مدرس مساعد بقسم القلب.

وأوضح الدكتور أشرف معبد المدير التنفيذي لمستشفيات جامعة أسوان، بأن دخول رجل كبير في السن وجميع أهله من حوله يبكون وهم علي يقين بأنه توفي، ولكن العناية الالهية تدخلت بتواجد طبيبة القلب أسراء أبوزيد والدكتور بهاء شمندي وأطقم التمريض لاسعاف الحالة وبعد برهة من الوقت تعيد إلي القلب الحياة بعد أن توقف عن النبض لمدة تزيد عن نصف ساعة كما أكده أحد أهالي المرافقين للحالة.

وقال الدكتور معبد، إن جميع الحالات المرضية في القسم والمرافقين انتابهم شعور من الحيرة والألم والحسرة لمشاهدة دخول مريض مفارق الحياة وبعد أن شاهد جميع الحضور ذلك الموقف تغير الوضع داخل القسم إلي فرح وسعادة لدرجة أن جميع المرضي ومرافقيهم في ذهول من الموقف شاهدوا جثة هامدة وبعد فترة وفي صمت ودعاء وجدوه علي قيد الحياة الأمر الذي جعل كل الحضور قاموا بالتصفيق لأطباء قسم القلب والأوعية الدموية بالمستشفي الجامعي بأسوان .

وتابع الدكتور رمضان غالب، أستاذ أمراض القلب ورئيس قسم القلب والأوعية الدمويةبالمستشفي الجامعي بأسوان، بأن قسم القلب به نخبة جيدة من أساتذة مساعدين ومدرسين وأطباء لديهم من الخبرات الطبية في تخصصات أمراض القلب الدقيقة التي تساعد أطباء قسم القلب علي التدخل السريع لانقاذ مرضي القلب بمحافظة أسوان ومرضي محافظات جنوب الصعيد ونعمل من خلال قسم القلب بكلية الطب علي تخريج كوادر طبية من خلال تبادل الخبرات بين شباب الأطباء وكبار التخصص.

ووجهت أسرة المريض الشكر والتقدير لإدارة المستشفي الجامعي بأسوان وخاصة أطباء قسم القلب الذين أعادوا البسمة وقبلة الحياة للمريض مرة أخرى.