مستشار وزير الزراعة للمتابعة يتفقد الجمعيات الزراعية ومحطة الزراعة الآلية بالمنيا

كتبت أسماء نصار

تفقد سعيد صالح مستشار وزير الزراعه واستصلاح الاراضي للمتابعة، عدد من الجمعيات الزراعية والمشروعات التابعة للوزارة بمركزي مطاي وسمالوط بمحافظة المنيا.

وقال مستشار وزير الزراعة، ان ذلك يأتي تنفيذا لتوجيهات السيد القصير وزير الزراعه واستصلاح الاراضي المستمرة لرفع كفاءه الاصول المملوكه للوزاره وادارتها بشكل اقتصادي لتحقيق العائد الذي يتناسب مع امكانيتها ومواصفاتها.

واشار صالح، الى ان هناك توجيهات من وزير الزراعة، بالمتابعة المستمرة والدائمة للجمعيات التعاونية الزراعية بمختلف محافظات مصر، لمتابعة عمليات صرف الاسمدة، وفقا للضوابط التي تضمن وصول الدعم المستحق للمزارعين، فضلا عن توافر مستلزمات الانتاج الزراعي، وتوفير التقاوي للمزارعين.

وشملت الجولة زيارة جمعيات يردنوها وابوان وبني عمار بمركز مطاي، فضلا عن جمعيه البيهو ائتمان زراعي وجمعيه البيهو اصلاح زراعي بمركز سمالوط، وذلك للتأكد من توافر الاسمده وصرفها للمزارعين وفقا للمقرر والضوابط والاجراءات الحاكمه لها، فضلا عن تفقد منافذ بيع التقاوي المعتمدة للمزارعين، والتأكيد على ضرورة التيسير على المزارعين.

وتفقد مستشار وزير الزراعة ايضا مركز الزراعه الاليه بمركز سمالوط للوقوف علي مدي جاهزيته لتقديم خدمات للمزارعين، خاصة مع استعدادات موسم زراعة محصول القمح.

واشار صالح الى توجيهات وزير الزراعة على ضرورة استغلال كافة الاصول المملوكة للوزارة الاستغلال الامثل، سواء اصول عقاريه او منقوله، والعمل على رفع كفاءتها وتحقيق العائد الاقتصادي المناسب، لافتا الى ان ذلك هو الهدف الرئيسي من تلك الزيارات.