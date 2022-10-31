مستشار وزير الزراعة: أضفنا مليون فدان فى 8 سنوات

كتب محمد شعلان

أكد الدكتور محمد فهيم، مستشار وزير الزراعة، أن المشروعات الزراعية ساعدت في زيادة الرقعة الزراعية بحوالي مليون فدان، قائلا: "تم إضافة مليون فدان خلال 8 سنوات والمساحة الكاملة للأراضي الزراعية 10 مليون فدان وهذه الرقعة المضافة تعادل حوالي 10% من مساحة مصر الزراعية".

وأوضح الدكتور محمد فهيم، في مداخلة هاتفية ببرنامج "من مصر"، مع الاعلامي عمرو خليل، على قناة سي بي سي، أن الدولة المصرية نفذت توسعا أفقيا لتحقيق الأمن الغذائي وما تقوم به مصر في استصلاح الأراضي يضعها من الدول القلائل التي تستصلح مساحات كبيرة .

واستكمل: "تم استصلاح أراضي في سنوات طويلة كانت صحراء لعشرات السنوات وفرص ضاعت لسنوات طويلة والان الدولة تحملت اقتحام الصحراء علما بأن اقتحام الصحراء واستصلاحها يكلف الدولة مبالغ كبيرة"، مؤكدا أن هذه الجهود المضاف من أراضي جنبنا مشكلة كبيرة جدا في الامن الغذائي بسبب حجم الاستهلاك المطلوب.

وعرض برنامج "من مصر"، الذي يقدمه الاعلامي عمرو خليل، على قناة سي بي سي، تقريرا تلفزيونيا رصد المشروعات الزراعية الكبرى في مصر، والطريق نحو تحقيق الاكتفاء الذاتي وتحقيق الامن الغذائي للمصريين.