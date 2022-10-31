مستشار النمسا: قمنا بتأمين احتياجات الطاقة لفصل الشتاء

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أكد المستشار النمساوي كارل نيهمر، اليوم الإثنين، أن بلاده سوف تجتاز فصل الشتاء بأمان كامل بعد توفير كافة احتياجات الطاقة.

وقال نيهمر، في تصريحات له اليوم الاثنين، إنه قبل بضعة أشهر لم يعتقد الكثيرون أنه يمكننا القيام بذلك، وحاليا انتهى الأمر؛ لأن صهاريج تخزين الغاز المنزلي لدينا ممتلئة تقريبًا ومستوى الملء بالفعل يزيد على 91 في المائة.

وأضاف المستشار: "لقد قمنا بتجنيد كل المحطات لهذا الأمر، ونحن مستعدون جيدًا لفصل الشتاء وفي الوقت نفسه نعمل على مزيد من التدابير لزيادة أمن إمدادات الطاقة في بلدنا".