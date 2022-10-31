مسئول كوري جنوبي: العالم يعاني من التغير المناخي وعدم توفير الأمن الغذائي

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أكد سفير جمهورية كوريا الجنوبية لدى الكويت "تشونغ بيونغ ها" أنه على الرغم من وجود تقنيات جديدة ومتاحة حاليا إلا أن العالم يعاني من التغيير المناخي والتدهور البيئي والوباء وعدم توفير الأمن الغذائي فضلا عن العديد من التهديدات الوجودية.

وقال سفير كوريا في الكويت - خلال مؤتمر (المدن الذكية) الذي عقد اليوم الاثنين بالتزامن مع اليوم العالمي للمدن الذي يصادف 31 أكتوبر بالتعاون مع مكتب الأمم المتحدة لدى الكويت تحت شعار (حل ذكي لمشاكل المدن) - إن العالم يخضع لتغيرات سريعة وهذه التغيرات جلبت تحديات وفوائد في الوقت ذاته، مؤكدا استعداد بلاده للمشاركة بتجاربها وقصص نجاحها في تجربة المدن الذكية لا سيما أن الكويت تخطط لإنشاء العديد من المدن والسعي لجعلها ذكية .

وأوضح أن مصطلح المدن الذكية هو نماذج مدن المستقبل المزودة بأحدث التقنيات ومنصة لتطوير جودة حياة المواطنين وتحسين استدامة المدن وتشجيع الصناعات الجديدة عن طريق استخدام تقنيات مبتكرة، مشيرا إلى أن الكويت وكوريا تشتركان بالرؤية ذاتها في عدة جوانب مضيفا أن المؤتمر فرصة جيدة للمسؤولين والأكاديميين ورجال الأعمال لإجراء نقاشات صريحة وتبادل الآراء.

وذكر أن بيانات الأمم المتحدة تفيد بأن معدلات تحضر العالم ستصل إلى 70 في المئة في عام 2030 مع ازدياد التعداد السكاني إلى 9 مليارات نسمة، مبينا أن هذه الظاهرة تتسبب بحدوث العديد من مشاكل الاستدامة التي ترتبط بتحديات البيئة والأمن الغذائي.

من جانبه قال ممثل الأمين العام للأمم المتحدة المنسق المقيم في الكويت الدكتور طارق الشيخ إن موضوع المدن الذكية يتوافق مع الأولويات التي سطرتها الجمعية العامة للامم المتحدة بأجندة التحول الرقمي ما بعد الجائحة إذ يعيش اليوم أكثر من نصف سكان العالم في المدن.

وأضاف الشيخ أنه بحلول عام 2050 سيعيش حوالي سبعة أشخاص من كل عشرة في المدن موضحا أن العديد من المدن في طريقها لتصبح مدنا ذكية مستدامة وتعتمد على تكنولوجيا المعلومات والاتصالات.

وتضمن مؤتمر (المدن الذكية) الذي عقد ليوم واحد جلستين هما (حل ذكي للبنية التحتية) و(حل ذكي للمدن المستدامة) بمشاركة خبراء من كوريا والكويت والأمم المتحدة.