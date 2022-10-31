مراسل "القاهرة الإخبارية": بايدن وصف تعليق مشاركة روسيا في تصدير الحبوب بالشنيع

كتب أحمد عرفة

قال رامى جبر مراسل "القاهرة الإخبارية" من واشنطن، إن الرئيس الأمريكي جو بايدن، وصف تعليق روسيا مشاركتها في تصدير الحبوب بـ "الأمر الشنيع"، وطلب إبعاد الغذاء عن الحرب.

وأضاف "جبر"، إن بايدن أكد أنه لا يمكن أن يستخدم الغذاء كسلاح، خاصة أنه يسهم في زيادة أسعار الغذاء.

وأشار مراسل "القاهرة الإخبارية"، إلى أن "بلينكن" طالب بعودة كل الأطراف الى الاتفاق الذي يضمن الحفاظ على أسعار الحبوب.

وانطلق البث الرسمي لقناة "القاهرة الإخبارية"، في تمام السابعة بتوقيت القاهرة مساء اليوم الإثنين، على القمر الصناعي نايل سات عبر تردد «11747» عمودي.

وتضم القناة نخبة من أبرز الإعلاميين والكتّاب، بخلاف مجموعة من الوجوه الشابة الجديدة، وتحرص على إبراز جميع المستجدات الإقليمية والعالمية عبر شبكة من المراسلين حول العالم.