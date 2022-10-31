محافظ دمياط تشارك بجلسة اجتماع "المواطنة العالمية"

دمياط معتز الشربينى

شاركت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، بجلسة اجتماع " المواطنة العالمية " والتى عقدها معهد اليونسكو للتعلم مدى الحياة فى إطار الاحتفال بيوم المدن العالمى ، عبر شبكة الانترنت، وذلك بمشاركة رؤساء لمدن التعلم بمختلف أنحاء العالم .

حيث استهلت " المحافظ " الجلسة بالترحيب بالأعضاء الجدد ، كما اشارت إلى ما حققته المحافظة من جهود لتعزيز سُبل ومحاور المواطنة العالمية والتدريب عليها ، مشيرة إلى ما تستهدفه المواطنة العالمية من أهداف لتشكيل قوة تحويلية وبناء المعرفة والمهارات والقيم ، والمساهمة فى تحقيق عالم أكثر دمجاً وعدلاً وسلاماً .

ولفتت " المحافظ " إلى ما تحتاجه المواطنة العالمية من ممارسات للتعليم والتى تتحقق من خلال تنمية روح الاحترام والشمولية والتفاعلية فى المدرسة و التى تتمثل فى المساواة بين الجنسين والدمج والفهم المشترك لقواعد الصف وصوت الطالب وترتيبات الجلوس واستخدام المساحة ، مؤكدة على أهمية التجاوب ثقافيًا مع التعليم خاصة ما يتفق مع أهداف التعلم و تعزيز المهام الحقيقية مثل تقديم عروض عن حقوق الطفل و بناء السلام و تنفيذ صحيفة طلابية تعالج القضايا العالمية ، وأيضا اعتماد مصادر ذات توجه عالمى تساعد المتعلمين على فهم كيفية اندماجهم فى العالم بالنسبة لظروفهم المحلية ..

وفى هذا السياق، ،لفتت " المحافظ " إلى أن دمياط حققت جهود كبيرة بهذا الملف بداية من القطاع التعليمى حيث تضم المحافظة عدد 1100 مدرسة بالمراحل التعليمية المختلفة بإجمالى عدد ٥٥٠ الف طالب ، وثلاث جامعات و 8 معاهد للتعليم الجامعى ، واستعرضت ما حققته مدارس دمياط من إنجازات على المستويين المحلى و العالمى ، جاء ابرزهم فوز مدارس النيل المصرية بالمركز الأول بجائزة المدرسة الدولية المقدمة من المركز الثقافى البريطاني، وحصول 58 مؤسسة تعليمية بالمحافظة على شهادة ضمان جودة التعليم والاعتماد و أيضًا فوز فريق محافظة دمياط بالمركز الأول على مستوى العالم فى المسابقة العالمية للروبوت لعام 2019 و بالمركز الرابع بذات المسابقة لعام 2021 ،وكذلك فوزه بالمركز الأول فى البطولة العربية المفتوحة للروبوت وأخيرا اختيار معلمة من دمياط ضمن افضل معلم على مستوى العالم من مؤسسة فلوابرايت بالولايات المتحدة الأمريكية..

وعلى جانب آخر، ، أشارت " الدكتورة منال عوض " إلى حصول دمياط على جائزة اليونسكو لمدن التعلم لعام 2021 ضمن عشر مدن حول العالم، بعد النجاح الذى حققه مشروع المدينة الصديقة للنساء الذى نفذته المحافظة بالتعاون مع المجلس القومى للمرأة وبتمويل من هيئة الأمم المتحدة للمرأة ، بمحيط مكتبة مصر العامة بمدينة عزبة البرج لتحقيق رؤى وأهداف تمكين المرأة حيث يضم مساحات مختلفة للتدريب على المهن والحرف ومنطقة ترفيهية للأطفال ومقاعد ومساحات خضراء و مساحة مخصصة لعرض منتجات السيدات ، علاوة على كونه مركز هام للتدريب على المواطنة العالمية و المواطنة الرقمية والتوعية بالآثار السلبية للتغيرات المناخية.