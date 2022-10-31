محافظ بورسعيد: الشبكة الوطنية الموحدة نقلة حضارية فى عهد الرئيس السيسى

بورسعيد ـ محمد فرج

وجه اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، الشكر للرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، وذلك على تحقيق التنمية المستدامة في محافظة بورسعيد، و جعل المحافظة مدينة نموذجية في كل شىء، جاء ذلك خلال افتتاح الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، اليوم صباحا، مركز التحكم الرئيسي لمشروع الشبكة الوطنية الموحدة لخدمات الطوارئ والسلامة العامة المتطورة بالمقطم، والذي يعد إنجاز تاريخي ونقلة حضارية كبرى لمصر في التعامل مع الأزمات والطوارئ من خلال منظومة واحدة تشارك فيها جميع الوزارات والهيئات ودواوين المحافظات بالدولة، بما تضمن جودة التعامل مع الأزمات الطارئة وسرعة احتوائها بمعايير عالمية، حيث تدعم الشبكة جهود الدولة فى مجالات التأمين المختلفة فى كافة أنحاء الجمهورية باستخدام أحدث الوسائل التكنولوجية الحديثة لصالح الأمن والخدمات على مستوى الدولة.

والتقى اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، العاملين بالشبكة، واستمع لشرح تفصيلي حول إدارة ومنظومة العمل داخل الشبكة الوطنية وكيفية التواصل السريع مع مختلف الجهات لسرعة احتواء الأزمات فى أسرع وقت، وذلك بعد أن شهدت الشبكة أعمال تطوير على أعلى مستوى وأصبحت نموذج استرشادي سيتم تعميمه على باقي محافظات الجمهورية.

وأكد أن الشبكة الوطنية الموحدة للطوارئ والسلامة العامة تهدف إلى تحقيق السيطرة الكاملة والتعاون بين جميع الجهات لسرعة احتواء ومجابهة كافة أنواع الطوارئ والأزمات والكوارث خلال مدة زمنية محدودة، وأيضاً دعم خطط التنمية المستدامة عن طريق استخدام تكنولوجيا الاتصالات الحديثة في إطار شبكة موحدة ومؤمَّنة بالكامل لجميع الجهات المعنية بالدولة طبقاً لأحدث المعايير العالمية.

ولتكون تلك الشبكة بمثابة العمود الفقري لأجهزة الدولة في خدمة اتصالات الطوارئ، بما يضمن سرعة الاستجابة للتعامل مع مختلف بلاغات الطوارئ، وذلك من خلال ربط كافة عناصر الطوارئ والمرافق الحيوية، كهيئات الإسعاف والرعاية الصحية وقطاعات البترول والكهرباء وأجهزة النجدة والمرور والحماية المدنية، عن طريق مركز رئيسي وغرفة عمليات تخصصية في كل محافظة لتلقي بلاغات الطوارئ من المواطنين.