محافظ بورسعيد: الدولة المصرية تتخذ إجراءات صارمة لمواجهة احتكار السلع الغذائية

بورسعيد ـ محمد فرج

تفقد اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، مضرب الأرز جنوب المحافظة، خلال جولته التفقدية بالمنطقة الصناعية جنوب بورسعيد ، رافقه خلالها اللواء علاء المالكي مدير المنطقة الصناعية.

واستعرض المحافظ، موقف سير العمل داخل مصنع مضرب الأرز، موضحا أن المصنع يساهم في توفير مخزون استراتيجي من محصول الأرز الذي يعد أحد السلع الأساسية، كما أنها من الصناعات التي تدخل المنطقة الصناعية بنطاق حي جنوب بورسعيد لأول مرة، كما حرص المحافظ على التعرف على جودة منتج الأرز و الكميات المتوافرة بالمصنع، وذلك حرصا على التأكد من توافر مختلف السلع الغذائية التي تلبي احتياجات المواطنين. وأشار المحافظ بانه تم ضخ كميات كبيرة من الأرز بالأسواق

أكد اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، أن الدولة المصرية تتخذ إجراءات صارمة لمواجهة احتكار السلع الغذائية من قبل بعض التجار، و تتخذ إجراءات مكثفة للدفع بأكبر كمية من السلع الغذائية لتلبية احتياجات المواطنين من كافة السلع الغذائية والأساسية بأسعار مناسبة

يذكر أن مصنع مضرب الأرز جنوب بورسعيد يقام على مساحة أربعة ٱلاف متر يقوم بضرب محصول الأرز بطاقة استيعابية 100 طن في اليوم الواحد، ويعمل المصنع على تعبئة وتخزين جميع أنواع الحبوب والحاصلات الزراعية والمكسرات ويوفر مخزون كافي من سلعة الارز الاستراتيجية الهامة