محافظ الفيوم يتابع مع رؤساء المدن إجراءات مواجهة الأمطار وظروف الطقس السيئ

الفيوم رباب الجالي

تابع الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، مع رؤساء المدن، خطط التعامل مع موجات سقوط الأمطار، وظروف الطقس السيء حال حدوثها، وذلك بحضور الدكتور محمد عماد نائب المحافظ، واللواء عبد الفتاح تمام سكرتير عام المحافظة.

خلال الاجتماع، أكد محافظ الفيوم، على ضرورة متابعة مجالس المدن ومسئولي الري، لنشرات الأرصاد الجوية ومؤشرات السيول أولاً بأول، والاستعداد التام لمواجهة أى تغيرات مناخية، وكذلك التأكد من جاهزية المعدات لمواجهة سقوط الأمطار وظروف الطقس غير المستقر، ورفع آثار الأمطار وتجمعات المياه أولاً بأول، بالتزامن مع أعمال التطهير المستمر للترع والمجاري المائية والمصارف والأبحر.

كما وجه المحافظ، بمتابعة الطرق الجديدة التى تم رصفها ومراجعة مناسيب تجمع المياه عليها، ووضع حلول للتعامل مع الأمطار خلال عمليات رصف الطرق الجديدة.

كما شدد محافظ الفيوم، على ضرورة التصدى لظاهرة حرق المخلفات الزراعية وتراكمات القمامة، موجهاً رؤساء الأحياء والوحدات المحلية القروية بالتنسيق مع مديرى الإدارات الزراعية والجمعيات، بالمرور الميداني الدوري على الحقول الزراعية، للتصدى لهذه الظاهرة والحد من انبعاثات الغازات التى تضر بصحة الإنسان والبيئة، لافتاً إلى ضرورة متابعة تنفيذ مبادرات التشجير مع جهاز شئون البيئة، وحصر جميع الأشجار التى تُزرع بنطاق كل مركز، وكذا متابعة إجراءات وآليات خطة ترشيد استهلاك الكهرباء بمختلف أنحاء المحافظة.

ولفت المحافظ، إلى أن غرفة العمليات الرئيسية بديوان عام المحافظة، على تواصل دائم مع كافة المديريات والقطاعات الخدمية ومجالس المدن، لاستقبال شكاوى المواطنين، بهدف التدخل الفوري لحلها، مشيراً أن غرفة العمليات تستقبل شكاوى المواطنين على الأرقام 2168041، و2168042، و2168043، والخط الساخن 114.