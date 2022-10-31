محافظ الشرقية يُؤدي واجب العزاء في وفاة معلم اللغة الإنجليزية بمدرسة مشتول

الشرقية - إيمان مهنى

قدم الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، أداء واجب العزاء والمواساة في وفاة أشرف محمد سليم معلم اللغة الإنجليزية بمدرسة مشتول القاضي الإعدادية التابعة لإدارة غرب الزقازيق التعليمية والذي وافته المنيه اليوم أثناء طابور الصباح بالمدرسة وذلك بمسقط رأسه بقرية مشتول القاضي التابعة لرئاسة مركز ومدينة الزقازيق.

وقدم محافظ الشرقية، خالص العزاء والمواساة لأسرة الراحل الكريم، داعيًا المولى عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته وأن يسكنه فسيح جناته، ويلهم أسرته وذويه الصبر والسلوان.

ومن جانبها أعربت أسرة الراحل الكريم عن امتنانها لمحافظ الشرقية لحرصه علي تقديم واجب العزاء والمواساة لهم وللعاملين بقطاع التربية والتعليم في فقيدهم العزيز.

رافق محافظ الشرقية في تأدية واجب العزاء محمد فؤاد الرشيدى، وكيل أول وزارة التربية والتعليم والمحاسب نبيل فاروق، رئيس مركز ومدينة الزقازيق وشعبان أبو الفتوح، رئيس حي أول ومحمد الأباصيري، رئيس حي ثان.



محافظ الشرقية يُؤدي واجب العزاء في وفاة معلم اللغة الإنجليزية

الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية



محافظ الشرقية يُؤدي واجب العزاء